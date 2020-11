Minden nap egy bögre gyömbértea csodákat művel a testeddel

Az elmúlt hónapok a koronavírusról, az immunerősítésről és a távolságtartásról szóltak, úgyhogy aki csak tehette, megpróbált egy kicsit egészségesebben és óvatosabban élni. Az étkezésed, életviteled rengeteget számít ezen a téren, ahogy az is, hogy elég vizet iszol-e. De nem csak a víz fontos; az, hogy milyen teát fogyasztasz, szintén jelentős hatással van a testedre. Az elmúlt hetekben nálunk a gyömbértea került terítékre, napi szinten 1-2 bögrét biztosan megiszunk, és több téren is megéreztük a hatását.

Utánajártam, pontosan mire képes a gyömbértea, ezután pedig te is biztosan inni fogod!

Úgy tartják, hogy ha természetes módon szeretnéd felturbózni az immunrendszered, a gyömbértea lesz a legjobb választás. Vírusölő, antibakteriális és gombaölő hatásai jelentősek, a benne lévő C-vitaminról nem is beszélve. A gyömbér gyökerében lévő összetevők segítik a testedet a gyulladások leküzdésében, ezért az őszi-téli szezonban különösen jó ötlet fogyasztani!

Amit mindannyian észrevettünk a gyömbértea után, hogy az emésztésünk sokkal jobb lett. És ez nem csak a képzeletünk szüleménye volt: szakértők szerint a gyömbértea felgyorsítja az emésztést, és sokat segít azoknak, akik gyomorégéssel vagy refluxszal küzdenek. Ezért érdemes az étkezések után egy bögrével meginni, pláne az esti órákban.

A vércukorszintedet fontos mindig egyensúlyban tartani, hiszen így tudja a tested megfelelően ellátni a funkcióit. Ebben is segítségedre lehet a gyömbértea! Szakértők szerint ha gyakran fogyasztod, kevésbé lesznek ezzel panaszaid, energikusabb leszel, és nem kívánod majd az édességeket sem. Ez a fogyókúra terén is nagyon sokat számít, úgyhogy diétázóknak is ajánlják.

Kutatások szerint a szív egészségére is hatással van a gyömbértea. Egy, a Nutrition magazinban lévő beszámoló szerint azok, akik gyömbért fogyasztottak, hosszabb távon alacsonyabb vérnyomással rendelkeztek, és csökkent az esélyük a szívrohamra is.

A gyömbértea fogyasztásánál csak arra kell figyelned, hogy napi 4 gramm gyömbérnél többet ne fogyassz, bár szerencsére ez elég nehezen átléphető határ, hiszen ahhoz egész nap ezt kéne innod.

Úgy tartják, a gyömbérteán túl ezek is erősítik a szervezetedet:

