Sok más sztárhoz hasonlóan is gondolt gyermekei apjára, Chris Martinra, akivel 4 éve váltak el 13 év és két közös gyermek után. A két sztár kapcsolata mindenki számára példaértékű, ugyanis szakításuk után talán még jobb barátai lettek egymásnak, mint azelőtt.

Természetesen azóta mindketten megtalálták az igazit. Sőt, Gwyneth két éve hozzá is ment Brad Falchuck forgatókönyvíróhoz, aki olyannyira kijön az énekessel, hogy közös programokat is szerveznek.

A színésznő apák napja alkalmából ezért egyszerre köszöntötte fel exét és jelenlegi férjét, akikről egy közös képet is kitett Instagram oldalára. Bár a forgatókönyvíróval nincs közös gyermekük, ő is kiveszi a részét Gwyneth és Chris gyermekeinek, Mosesnek és Appelnek a neveléséből.

Paltrow egyébként volt férje kedvesével, Dakota Johnsonnal is remekül kijön. Sőt, mi több Dakota 30. szülinapjára külön partit is szervezett a sztár, amelyről közös képeket is megosztottak.

forrás: gettyimages

