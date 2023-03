-ról most nem egy újabb film, vagy a már oly sok botrányt és furcsaságot megélt életmódmárkája, a Goop miatt szólnak a hírek, hanem egy, még 2016-ban bekövetkezett síbalesete miatt, amiért most bíróság elé kellett járulnia a színésznőnek.

A szóban forgó esete még a Park City síparadicsomában történt immár 7 évvel ezelőtt, ám a férfi, akivel ekkor a színésznő összeütközött, most 300 ezer dollárra pereli a sztárt, mondván, veszélyesen viselkedett aznap a sípályán, neki pedig több bordája is eltört, valamint maradandó károsodásokat is szenvedett, élete már soha nem lesz olyan, mint korábban. Felelősségét Gwyneth egyébként tagadja, szerinte kellő körültekintéssel síelt a pályán, a beleset épp a férfi okozta. Hogy az ügynek mi lesz a vége, az még kérdéses, az viszont már biztos, hogy a tárgyalás során egy újabb szállóigévé váló nyilatkozatot tett, amin azóta is röhög a világ. Amikor is a sztárt arról kérdezték a tárgyaláson, hogy őt milyen veszteségek érték a baleset miatt, ő szemrebbenés nélkül így válaszolt:

Nos, elvesztettünk egy fél napot a síelésből.

Az internet azóta felrobbant Gwyneth megjegyzésétől, sokak szerint ez a mondat univerzálisan használható lesz ezentúl az élet bármilyen területére, amikor valakit valamilyen kellemetlenség ér, mások pedig haikui magasságokat emlegettek. Nos, mi imádjuk t, de ezekkel a nyilatkozataival egyszerűen nem tudunk napirendi pontra jutni. Hogyan? Miért? Kitől? Mert ugye nem ez volt az első ilyen eset, fel is elevenítettük gyorsan a legdurvább mondatokat, amik valaha kijöttek a színésznő száján!

Az InStyle magazin írása.