A színésznő Alex Cooper Call Her Daddy podcastjának vendége volt, ahol terítékre került két nagyon híres exe, mégpedig és Ben Affleck. Aki ugyanis nem tudná, a színésznő mindkét férfi szerelmét élvezhette, ám az esküvőre egyikkel sem került sor. Ettől függetlenül mindkét színésszel nagyon jó kapcsolata van, így nem is érezte kellemetlennek róluk beszélni. Holott terítékre került néhány pikáns dolog is, aminek sem Brad új barátnője, sem pedig JLo nem örülhet.

Gwyneth 1994-ben járt Braddel, majd eljegyezték egymást, de 1997-ben felbontották az eljegyzésüket, mert 24 évesen úgy érezte, túl fiatal a házassághoz. Bennel pedig három évig alkottak egy párt. Az interjúban a szépséges sztár elárulta, hogy Bennel sokkal hevesebb vitái voltak, ugyanakkor könnyebben is nevetette meg, mint Brad. Ezzel szemben Pittel óriási volt köztük a kémia, szinte már olyan, mint a hollywoodi filmekben. Ám, ami meglepő, hogy sokkal technikásabb az ágyban szerinte.

Az interjúból az is kiderült, hogy bár mindkét színész elképesztően jóképű, egyikük sem imádja magát a tükörben nézegetni. Sőt, az is kiderült, hogy bár mindkét exével jól kijön, Braddel igazi barátság van köztük.

Csodálatos ember, nagyszerű vállalkozó, kreatív, és jó ember. Nagyon szeretem őt. Nagy rajongója vagyok.

Gwyneth végül a Coldplay frontemberéhez, Chris Martinhoz ment feleségül, akivel 13 évig voltak együtt és két gyermekük született: Apple és Moses. 2018-ban pedig ismét oltár elé állt a producer Brad Falchukkal.

Ben Affleck és Jennifer Lopez novemberben házasodtak össze, mégpedig közel 20 évvel első szakításuk után, illetve magánélete is rendbejönni látszik új párja mellett.

Olvasnál még a témában? Akkor csekkold le, milyen volt Jennifer Lopez és Ben Affleck esküvője!

