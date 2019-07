Dobj egy pizzát a kerti grillre – zongorázni lehet a különbséget

Bármennyire is furcsának tűnhet elsőre, ha jobban belegondolsz a hagyományos olasz pizzák is a kemencében sülnek, éppen ettől a füstős aromától lesznek olyan ízletesek amilyenek és az óriási hőtől olyan ropogósak amilyenek. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel gyorsabban elkészülnek a grillrácson, mint sütőben. Ha szívesen tennél a grillezett pizzával egy próbát, elmondjuk hogyan csináld.

Használhatsz kész tésztát is, de én szívesebben ajánlanám a házi készítésű verziót, amiből csinálhatsz akár egyszerre egy ipari mennyiséget is, majd adagonként le is fagyaszthatod és ha sütögetésre kerülne a sor, már csak ki kell kapnod picivel sütés előtt a fagyasztóból.

forrás: pinterest Grillez pizzát!

Ínycsiklandó desszertvariációk, amit a grillrácson is elkészíthetsz Hogyan? Nem érdekel Elolvasom

Pizzatészta

Hozzávalók

500 g finomliszt

325 ml langyos víz

1 tasak instant élesztő

0,5 ek. cukor

0,5 ek. só

2 ek. olívaolaj

Elkészítése

A langyos vízhez add hozzá a cukrot, élesztőt, olívaolajat és a sót.





A lisztet öntsd egy nagy tálba és alakíts ki egy mélyedést a közepén.





Ha ezzel megvagy, apránként öntsd bele az élesztős vizet és egy villa segítségével körkörös mozdulatokkal keverd bele a lisztbe.





Amikor kezd összeállni, önsd a tésztát egy lisztezett gyúródeszkára és alaposan dolgozd át.





Tedd vissza a tésztát a tálba, szórd meg a tetejét liszttel és fedd le egy konyharuhával.





Meleg helyen pihentesd legalább 30 percig, hogy legyen ideje megkelni.





Ha elkészült, újra öntsd ki a deszkára, kissé gyúrd át, vágd 2-4 egyenlő darabra – annak függvényében, hogy mekkora pizzákat szeretnél -, végül nyújtsd ki.





10 percig érdemes ezután is pihentetni, de addig is felvághatod a feltéteket és elkészítheted hozzá a pizzaszószt.





Ha beizzítottad a grillt, a pizzatészta mindkét oldalát kend meg olívaolajjal, majd süsd őket addig míg szép barna színt nem kapnak. Ha lekészültek, kend meg a pizzatésztákat a szósszal, pakold meg a kedvenc feltétjeiddel, majd addig hagyd újra a rácson a pizzákat, míg a sajt szépen rá nem olvad a tetejükre.

Érdemes kipróbálni a sós és az édes gyümölcsös verziókat is. Az alábbi videóban találsz egy BBQ csirkés, ananászos változatot!

Ez is érdekelhet:

Galéria / 3 kép Grillezett vajas kukorica lépésről-lépésre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Cukkini pizza: semmi liszt, minimális szénhidrát, mégis finom DIY Nem érdekel Elolvasom