Fel sem ismerték a rajongók a Grace Klinika Lexie-jét friss fotóján: "Már nem a 20-as éveimben járok..."

A Grace Klinika az elmúlt 19 év során rengeteg izgalmas karaktert mutatott be, bár a rajongók egyetértenek abban, hogy az első évadok voltak igazán jók. Amikor még az eredeti csapat, Izzie, Alex, Christina, George és Meredith alkották a kezdőket, majd szép lassan bővült a közönségkedvenc szereplők listája. Az egyik ilyen karakter volt Lexie, Meredith húga, aki a 3. évadban jelent meg, és szép lassan belopta magát mindenki szívébe. Nem csoda, hogy a rajongókat megviselte, amikor Mark Sloannal együtt meghaltak egy balesetben!

Az őt alakító színésznő Chyler Leigh volt, aki egyébként már korábban is színésznőként dolgozott (például a Már megint egy dilis amcsi filmben Chris Evans oldalán), és a Grace Klinika után is a szakmában maradt. A napokban pedig közös fotót posztolt az Alexet játszó Justin Chambersszel, a rajongók pedig nagyon megörültek a fotónak. Ugyanakkor többen is meglepődtek, mert először fel sem ismerték a színésznőt, noha egyébként fantasztikusan néz ki.

Számos komment érkezett, volt, aki csak annyit kérdezett, hogy "Lexie, mi a fene történt veled?", egy idő után pedig maga a színésznő is válaszolt a negatív kommentekre.

Nem a 20-as éveimben járok már... igen... a lehető legboldogabban élek így 42 évesen. De köszi, hogy kérdezted.

A rajongók persze rögtön a színésznő védelmére keltek, elmondták, hogy csodásan néz ki, a válasza pedig nagyon frappáns volt. Később még a kérdést feltevő is elnézést kért, leírta, hogy imádja a színésznőt, és tényleg szuperül néz ki, csak őszintén nem ismerte fel.

Íme néhány érdekesség a sorozatról:

