Megszületett a Grace klinika szereplőjének gyermeke: édes fotón mutatta meg a kicsit

Kemény hónapokon van túl a Grace klinika csillaga Camilla Luddington, amiről nemrégiben a People magazinnak mesélt. Nem tagadja, nem viselte túl jól az utolsó trimesztert a koronavírus-járvány hozta intézkedések közepette – saját bevallása szerint, március óta teljes izolációban voltak. Most azonban az öröme nem is lehetne nagyobb, ugyanis szerelmével, a 13 Reasons Why sztárjával, Matthew Alannel immár kétgyermekes szülők lettek. Kisfiuk a Lucas Matthew Alan nevet kapta, és egy édes fotót is közzétettek róla a közösségi médiában:

Miután úgy éreztem, hogy majd egy évig tart a harmadik trimeszter… végre megtörtént! Matt és én nagy örömmel jelentjük be, hogy megszületett az édes kisfiunk, Lucas, más néven a kis oroszlánom 🦁.

A sztárpár 2018-ban jelentette be az eljegyzését, majd 2019 augusztusában 70 közeli barát és rokon előtt egy meghitt szertartáson mondták ki egymásnak a boldogító igent. A párnak már van egy 3 éves kislánya, Hayden, aki a szülők szerint nagyon várta már az öccsét.

