Kiderült: a királyi család egyik tagjának menyasszonyi ruhája inspirálta azt, amit Rachel McAdams viselt Szerelmünk lapjai filmben

A 2004-ben bemutatott Szerelmünk lapjai ma is minden idők egyik legnépszerűbb romantikus filmje, annak ellenére, hogy Nicholas Sparks regényének adaptációja azért eléggé erőteljesen megosztja a kritikusokat és a nézőket – ráadásul az is kétségtelen, hogy Allie (Rachel McAdams) és Noah (Ryan Gosling) kapcsolatát okkal tartják sokan toxikusnak. A sztori szerint a pár egy időre szakított is, a nő pedig megismerkedett Lon Hammonddal (James Marsden), és a férfival el is jegyzeték egymást.

Allie már a menyasszonyi ruháját is kiválasztja, ami annyira különleges modell, hogy akár egy hercegnő is viselhetné. Sőt, egy már meg is tette! A Szerelmünk lapjai jelmeztervezője, Karyn Wagner ugyanis elárulta, hogy a hosszú ujjú csipkeruhát a néhai menyasszonyi ruhája inspirálta, amiben 1956-bam kimondta az igent III. Rainier monacói hercegnek.

forrás: A Szerelmünk lapjai c. film, Mondadori Portfolio/Getty Images Allie menyasszonyi ruháját az a modell inspirálta, amit Grace Kelly viselt az esküvőjén.

„Lehet, hogy vannak, akik nem igazán tudják, ki , az esküvőjéről készült fényképeket mindenki látta” – nyilatkozta Karyn Wagner. „A család gazdagságára akartam utalni a ruhán lévő csipke mennyiségével és azzal is, hogy mekkora volt a fátyol.” A jelmeztervező azt mondja, szándékosan olyan modellt képzelt el Allie-nek, amit nem komfortos viselni, ezzel is tükrözni akarta a karakter házassággal kapcsolatos fenntartásait. „Azt akartam, hogy a ruha ráébressze, nem örül ennek. Nem volt boldog. Valójában nem akart itt lenni” – tette hozzá.

Neked melyik a kedvenc romantikus filmed?

Galéria / 10 kép Toplista: Minden idők 10 legjobb romantikus filmje Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria