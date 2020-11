Egyetlen fotó, ami minden Gossip Girl rajongót visszarepít 2007-be

Bár olyan, mintha tegnap lett volna, pedig már 8 éve annak, hogy véget ért a Szex és New York után divatszempontból második legjelentősebb sorozat, a Gossip Girl. Ami persze nem csak ezért volt meghatározó, hiszen a 6 évados sorozat előtte sosem látott módon mutatta be a New York-i elit életét is, és elkalauzolva minket egy olyan világba, amiről sokan álmodozunk.

A Gossip Girl olyan nagy neveket adott Hollywoodnak, mint Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, vagy Penn Badgley, és bár közülük egyértelműen Blake jutott a legtovább, ám a többiek is a mai napig aktívak a szakmában. Most pedig jön az utánpótlás!

Egy ideje már tudjuk, hogy a világ egyik legnépszerűbb sorozata hamarosan visszatér, ám azt nem gondoltuk, hogy a forgatásokról készült fotók ekkora hatással lesznek ránk. A Gossip Girl reboot forgatásán készült első képeket már a múlt héten megmutattuk, ám mostaniakra csak egy szó van: időutazás!

forrás: The CW

A Gossip Girlben a Met lépcsője egy kulcsfontosságú helyszín volt a szereplők életében, és ez úgy tűnik, most sem lesz másként.

Figyelem, a Met lépcsője ismét megtelt!

forrás: GettyImages/Gotham

forrás: GettyImages/Jose Perez/Bauer-Griffin

Ezzel pedig helyre is állt a világ rendje. Egyébként azt, hogy pontosan milyen sztori köré épül majd fel a Gossip Girl rebootja, arról egyelőre nem sokat tudni, de azt már most látjuk, hogy klikkesedésből és intrikákból most sem lesz hiány!

