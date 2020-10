Oltári édes! Bensőséges hangulatú fotón mutatta meg fiát a Gossip Girl sármos színésze

Penn Badgley és felesége, Domino Kirke hat éve vannak együtt, három éve pedig oltár elé is vonultak, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak. A boldogságuk néhány hete azonban még nagyobb lett, ugyanis megszületett első közös gyermekük is. A színész kedvese oldalán már belekóstolhatott az apaságba, ugyanis Dominonak már van egy 11 éves fia is, Cassius, aki korábbi kapcsolatából született. Bár közös fiúk nevét még nem árulták el a nagyközönségnek, most egy nagyon édes képet tett közzé a büszke anyuka az Instagram oldalán.

A kisfiúról korábban egy Insta-sztori már felkerült a netre a szülőknek hála, azonban ez a mostani fotó egy igazán bensőséges pillanatot örökített meg apa és fia között. Meg kell vallani, oltári gyönyörű a baba, bár arra még ebből a képből sem jöttünk rá, hogy melyikükre hasonlíthat jobban. Mindenesetre az a fajta csodálat és a szeretet, ami erről a képről sugárzik, szavak nélkül is elárulja, hogy Penn Badgley élete legfontosabb szerepében tündököl épp!

