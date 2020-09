Úgy tűnik, a Gossip Girl háza táján most mindenki babázik! Blake Lively harmadik gyermeke tavaly született meg, Leighton Meester kisbabája tavasszal, míg Penn Badgley kisfia néhány hete jött világra. És most a sorozat egy másik színésznője is csatlakozott hozzájuk!

Jessica Szohr, aki a Gossip Girlben több évadon át alakította Vanessát, tegnap jelentette be a szuper hírt, miszerint első babáját várja. Kerekedő pocakját pedig már meg is mutatta egy fotón, amin jól látszik, mennyire boldog kismamaként!

Szerelmével, a sportoló Brad Richardsonnal 2019 tavaszán vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, de a pletykák szerint valamikor 2018 végén, vagy 2019 elején kezdtek el randizgatni. A férfinek korábbi kapcsolatából már van egy kislánya, és most nagyon várja, hogy Jessica Szohrral közös gyermeke is világra jöjjön.

