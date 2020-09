A pokolba kívánják! Gordon Ramsay teljesen kikészíti a szomszédait

Már többször bebizonyosodott, hogy bizony nem is olyan jó dolog, ha az ember szomszédja a világsztár. Justin Bieberre anno rendszeres hívták ki a rendőröket a féktelen bulik miatt, a Beckham-család a karantén alatt egy egész település haragját vívta ki, és most itt van , akit minden bizonnyal sokan megkedveltek a TV-ből, ám a szomszédai most a személyes jelenlét helyett inkább látnák viszont naponta A pokol konyhájában.

és családja ugyanis az elmúlt időszakban nagy fába vágta a fejszéjét, épp ezerrel zajlik legújabb, 4,4 millió fontos otthonuk építése. A család felbukkanása Cornwall-ban azonban nem aratott osztatlan sikert, sőt, a sztárséf alaposan magára haragította a szomszédokat. Gordon ugyanis a hatalmas területre egy igazán modern, luxusotthont álmodott meg, ehhez viszont le kellett dózerolnia azt a telkén elnyúló 1920-as gyönyörű épületet, ami a helyiek nagy kedvence volt. Mindemellett sokan úgy gondolják, hogy Gordon üvegpalotája teljesen kilóg a közelben található házak és kúriák stílusától, ezzel pedig a sztár teljesen elcsúfítja a környéket.

-t viszont láthatóan nem zavarja ez a népharag, ő önfeledten mosolyog kisfiával új, üvegfalú medencéjükben kisfiával, ahol hamarosan hatalmasakat fog csobbanni a család. Lehet jobban jár, ha néha áthívja a szomszédokat is...

Mikor láttad utoljára? Gyönyörű nővé érett Gordon Ramsay lánya Sztárok Nem érdekel Elolvasom

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép A legfurcsább dolgok a sztárok otthonában Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria