A gombás kávé a legújabb egészséges ital trend, de a tudósoknak nincs túl jó véleménye róla

A gombamánia már egy ideje jelen van a piacon, az egészségtudatos fogyasztók valószínűleg találkoztak vele. Az élelmiszeripar szívesen keresi azokat az ételeket, amelyek extra egészségügyi előnyökkel kecsegtetnek, mint amilyen a gyógygombák is. Természetesen nem arról a fajtáról van szó, amit a pörköltben is felhasználsz, hanem amelyek megjelennek a forró italokban, az étrend-kiegészítőkben, a sörben és még a kávéban is.

A gombával dúsított italok számos jótékony hatással kecsegtetnek, mint például, hogy jót tesznek az emésztésnek, elősegítik az egészséges bélflóra fenntartását, illetve csökkentik a stresszt, azaz támogatják a mellékvesék működését. Számos gombafajtát alkalmaznak a kávék esetén, mint például a chaga, a reishi vagy a ganoderma, melyeknek szorongásoldó, gyulladásgátló vagy épp memóriajavító hatásukról ismertek.

A szakértők azonban úgy gondolják, még mindig nincs elegendő információ és kutatási eredmény, amely alátámasztaná a gombás kávé hatékonyságát. A csomagolások alapos tanulmányozása gyakran rámutat, hogy nem a gombákból származnak az egészségügyi előnyök, hanem inkább a benne található omega-3-ból, a B12- és D-vitaminból.

„A gombák valószínűleg tartalmaznak néhány igazán hasznos vegyületet, de szeretném látni a tudományos hátterét is”

– mondta Nicholay Money professzor, az ohiói Miami Egyetem mikológusa, aki korábban azt nyilatkozta a The Guardiannak, hogy egyes állítások tudományosan megalapozatlanok a témával kapcsolatban, ezért nem árt óvatosnak lenni velük.

Így hat a kávé a testedre:

Galéria / 4 kép 4 különös dolog, amit a kávé tesz a testeddel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria