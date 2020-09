A 74 éves Goldie Hawn trambulinos edzésétől tutira leesik az állad

Lehet utána csinálni! A világsztár túl a hetvenen is fantasztikusan néz ki, de ezért nagyon sokat is tesz. A következő videóból az is látszik, hogy nem veszi félvállról az edzést sem!

Goldie Hawn egy elképesztően sportos nagyi: rengeteget biciklizik - gyakorlatilag azzal közlekedik -, fut, és tornázik, amikor csak tud. A karantén alatt sem adta fel a sportos életmódját: az otthon berendezett edzőtermében még egy trambulin is van, ám a világsztár nem szobadísznek használja a sporteszközt... Kate Hudson édesanyja a minap megmutatta, mit is kezd ő ezzel a trambulinnal: hát odateszi magát, az egyszer biztos!

Ne hidd, hogy csak a gyerekeknek jó a tramulin: igen komoly edzést lehet vele letolni, és pár perc sem kell ahhoz, hogy azt érezd, már az elején iszonyatosan elfáradtál. Ez nem is csoda: kardióedzésnek tökéletes az ugrálás, alaposan megedzi a szívet és az érrendszert, növeli a tüdőkapacitást, oldja a stresszt és fogyni is kiválóan lehet vele. Goldie pedig úgy tolja, mint senki, és szinte mi szégyelljük magunkat, hogy 74 évesen mosolyogva nyom le egy ilyen edzést. Mondjuk nem véletlenül van még ma is csúcsformában a világsztár!