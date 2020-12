Végre lehullt a lepel Kurt Russel és Goldie Hawn titkáról - Emiatt szeretik egymást 40 éve

A 75 éves színésznő egy nemrég adott interjújában árulta el, hogyan tartják fent a tüzet ennyi év után is, annak ellenére, hogy soha nem házasodtak össze. A sztárpár 1966-ban ismerkedett meg egy forgatáson, ami szó szerint örökre megváltoztatta az életüket. Bár Goldie akkoriban nem volt független, úgy érezte érdemes kockáztatnia a színészért, ami végül be is igazolódott. A közel 40 együtt töltött évük alatt nemhogy nem fakult, hanem minden évben egyre erősebb lett az egymás iránt érzett szerelmük, ami nemcsak példaértékű, hanem különleges is a mai világban. Ennek titkát pedig végre a nagyvilággal is megosztotta a sztár:

Tartsd izgalmasan a kapcsolatot és lepjétek meg egymást. Nevessetek sokat együtt. A gyerekeket hagyjátok néha otthon. Menjetek mulatozni. Túrázni. Menjetek egy szállodai szobába. Tegyél valami olyat, ami szokatlan. Számunkra ez volt a legegyszerűbb módja, hogy sose hunyjon ki a szerelmünk lángja.

38 évük alatt született egy fiúk, Wyatt Russel, aki szintén színész lett, ám ennek ellenére sosem gondolták úgy, hogy egy papír többet adna a kettőjük kapcsolatához. Kurt Russel hozzátette, hogy nagyon szeretnek a gyerekeik és az unokáik társaságában lenni és életük legnagyobb dolgának tartják mindketten azt, amit létrehoztak közös családjukkal.

