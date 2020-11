Mi ez, ha nem szerelem? Goldie Hawn innen tudta, hogy Kurt Russel az igazi

Több interjúban is megkérdezték őket, hogy még is mi a titkuk, hogy majdnem négy évtized után is ugyanúgy szeretik egymást, amelyet bár sokféleképpen elmondtak már, most Ellen DeGeneres műsorában olyan – eddig még nem hallott – dolgot árultak el, amely mindenki szemébe könnyeket csalt. Bár nem házasodtak össze, sosem attól a bizonyos papírtól tették függővé az érzéseiket:

Nem sok közös interjúnk volt. A minap pont erről beszélgettünk. Szóval úgy fest, hogy ez az első…

Ehhez szinte egyből azt fűzte hozzá a színésznő, hogy hihetetlen, hogy még mindig vannak „első közös élményeik”, majd Ellen neki szegezte a kérdést, hogy pontosan honnan tudta, hogy Kurt az igazi.

Imádtam, ahogy a gyerekeimre nézett. Valami egészen különleges dolgot éreztem. Annyira jó volt a gyerekekkel. Úgy éreztem, hogy nincs ennél csodálatosabb…

A 75 éves sztárnak akkoriban volt barátja, így azt is elmesélte, mennyire kellemetlen volt felhívnia az illetőt és közölnie vele, hogy megtalálta élete szerelmét Kurt Russel személyében. Nos, az idő tényleg őket igazolta, hiszen ennek közel 40 éve, szerelmükből pedig egy közös gyermek is született. Wyatt 34 éves, aki szüleihez hasonlóan szintén színész lett és hamarosan apai örömök elé néz. Unokájuk érkezése mellett egyébként közös filmjük miatt is nagyon izgatottak, ugyanis a sztárpár a Karácsonyi krónikák: Második rész című Netflixes alkotásban fog újra mosolyt csalni az arcunkra, amelynek november 25-én lesz a premierje.

