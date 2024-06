Egy hónapig egyáltalán nem ettem glutént: elképesztő változások történtek a testemmel

"A pizza, a tészta és a perec mind olyan étel, amit rendszeresen fogyasztok és nagyon szeretek, ezért sokáig úgy tűnt, nem tudnék ezek nélkül élni. Annak ellenére, hogy alapvetően jó vagyok abban, hogy egészségesen étkezzek és visszavegyek a gyorskajából, azzal már többször megjártam, ha megtiltottam magamnak valamit. Úgy vettem észre, jobb, ha szabadon engedem magam, mert ha nem, gyorsan átesem a ló túloldalára. Furcsa lehet, hogy ennek ellenére elhatároztam magamban, hogy egy hónapon át nem eszem glutént, de két erős érvem is volt a kísérlet mellett. Az első, hogy nemrég elmentem egy természetgyógyászhoz, aki gluténmentes étrendet javasolt, a másik, hogy volt szerencsém találkozni a teniszlegendával, Novak Djokovic-csal, aki maga is a gluténmentes étkezést részesíti előnyben és hiszi, ez segítette hozzá fantasztikus eredményeihez. És, hogy én mit reméltem ettől az egésztől? Több energiát, kevesebb puffadást és erőtlenséget" - meséli a lány.

forrás: Unsplash/Mathieu Lesniak A gluténmentes étrend segíthet megszüntetni az emésztési problémákat.

Mi az a glutén?

A glutén egy olyan fehérje, amely természetesen megtalálható a legtöbb gabonafélében, például a búzában, a rozsban és az árpában. A glutén felelős azért, hogy a tészta rugalmas maradjon, segít abban, hogy a kenyér és más pékáruk megőrizzék formájukat. Számos ember nem képes megemészteni a glutént, e probléma neve a cöliákia vagy gluténérzékenység. Az ilyen emberek számára a glutén fogyasztása súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Gluténmentes étrend: nehéz, de könnyebb, mint hittem!

"Az első napokban óriási kihívást jelentett gluténmentesen enni, mert annyi élelmiszerben benne van, hogy el se hittem. Megtaláltam például müzlikben, tejtermékekben, szószokban, vegetáriánus és vegán húspótló termékekben, panírozott ételekben, illetve fagyiban is. A gluténérzékenyeknek tehát nincs könnyű dolga, nagyon alaposan el kell olvasniuk a boltban minden címkét. Glutén nem csak az árpában, árpamalátában, búzában, búzakeményítőben, búzafehérjében van, hanem a zabban, tönkölyben, bulgurban és a szejtánban is. Ekkor kicsit megijedtem, nem tudtam, akkor mégis mit egyek. Végül arra jutottam, az a legjobb, ha friss alapanyagokból magam főzöm az ételt. Pár nap alatt eleget kutattam és sikerült ráállnom az új étrendre. Amikor pizzát kívántam, gyorsan készítettem valamilyen finom tésztaételt lencsetésztával, ez szuper megoldás volt a számomra. Nagyon régóta nem tapasztaltam puffadást, szóval lehet, hogy egy kicsit érzékeny vagyok a gluténra én magam is.

Sokkal jobban érzem magam, amióta ezen az étrenden vagyok. Az energiaszintem is megnőtt, valóban jobban teljesítek az edzőteremben, a bringán és a kirándulásokon is. Ami még szuper, hogy szinte teljesen eltűntek a pattanásaim, szóval valóban van összefüggés a problémás bőr és a vércukoringadozás között. Összességében persze nem vagyok biztos benne, hogy szimplán az étrend okozta ezt a sok pozitív változást, de ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki!"

Ha pedig úgy véled, nálad inkább a tej lehet a gond, ez a galéria neked szól!

Galéria / 4 kép Így mutatja meg a bőr a tejallergiát: Kevesen ismerik fel a tüneteket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria