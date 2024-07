Leírni is furcsa, de idén már 24 éves a Gladiátor, 2000-ben bemutatott filmje Russell Crowe-val a főszerepben öt Oscar-díjat nyert. A folytatásra tehát jó sokat kellett várni, de idén végre megérkezik a mozikba. Jó hír, hogy ugyanúgy Scott rendezi ezt is, és a szereplőgárda is meglehetősen erős.



A főszerepet Paul Mescal kapta, aki a már az első részben is feltűnt karaktert, Lucius Verust formálja meg, de láthatjuk Denzel Washingtont és Pedro Pascalt is. A 2000-es mozi színészei közül többek közt Connie Nielsen, Derek Jacobi és Joseph Quinn is visszatér. Mescal úgy fogalmazott, a film nemcsak arról szól, mi mindent tennének meg az emberek a túlélésért, hanem arról is, mire hajlandóak a győzelemért. Hol van ebben a világban a helye az emberségnek, a szeretetnek?



Hamarosan meglátjuk, felér-e a folytatás az első részhez, és ha adott esetben Oscar-díjakban kifejezve nem is, de a kritikusok és a nézők szemében hozni tudja-e ugyanazt a szintet. Az alkotás november 22-én érkezik az amerikai mozikba, itthon már valamivel hamarabb látható lesz.

Addig is érdemes megnézni az első hivatalos képeket:

Galéria / 12 kép Gladiátor 2 első hivatalos képek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men magazin írása.