Ritka pillanat: Gigi Hadidék tökéletes babaszobáját most bárki láthatja!

egyre több dolgot oszt meg az anyaságról. A minap egy olyan pocakos képet mutatott rajogóinak, ami közvetlenül a szülés előtt készült, ám nem csak ez az érdekes a fotón: végre láthatjuk Gigiék kislányának szobáját is!

A 25 éves modell több fotón is bemutatta a babaszobát, ami egyáltalán nem a klasszikus habos-babos rózsaszín. A sztárpár a narancssárgát választotta, a szoba pedig nagyon vagány!

Gigi azt is elárulta, a szülés előtti hónapokban nagyon sok időt töltött a hely dekorálásával, ez sokat segített neki lenyugodni és megpihenni, ha feszült napja volt.

A babaszoba nem csak színében különleges, de a bútorok is nagyon egyediek, melegséget árasztanak. Gigi már most gondolt arra is, hogy sok mesét olvasnak a picinek - van egy méretes könyvespolc is tele gyerekkönyvekkel. Ennek "feltöltésében" a modell barátai segítettek - mindenki elküldte egy-egy kedvenc gyerekkönyvét a szépségnek.

és Zayn Malik kislánya szeptemberben született meg, a nevét eddig nem árulta el a pár.

