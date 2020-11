Cukiságveszély! Gigi Hadid új babafotóján olvadozik a világ

Bár szeptember végén született meg Zayn Malik és első gyermeke, a kicsiről még mindig nagyon keveset tudni. Igaz, ez várható volt, hiszen a modell már terhessége alatt is igyekezett kerülni a nyilvánosságot, sőt, Gigi egész sokáig titokban tudta tartani a dolgot.

nak és szerelmének kislánya született, ám a nevét még mindig homály fedi, ahogy még sok mást is. Láthattuk már a kezecskéjét, legutóbb pedig bár anyukája igyekezett kitakarni, de a fejecskéjét, most pedig a háta következett. A modell bár úgy tűnik, nem szeretne celebcsemetét nevelni, a cuki fotókat ő sem tudja megállni, hogy ne posztolja, ezért is bízunk benne annyira, hogy már nem kell sokat várni, és teljes valójában csodálhatjuk meg a kicsit, hiszen már az egész világ kíváncsi arra, hogy vajon anyukája vagy apukája vonásait örökölte.

Az pedig így is látszik, hogy Gigi és szerelme életében egy nagyon harmonikus korszak köszöntött be, a modell szinte ragyog a boldogságtól.

