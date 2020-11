Gigi Hadid ezzel máris elkényezteti újszülött kislányát

Szeptember végén megszületett Zayn Malik és első gyermeke, a pár rajongói pedig azóta minden apró részletre kíváncsiak, ami a kicsivel kapcsolatos. Ezt nyilvánvalóan Gigiék is tudják, és bár lányukról egyelőre nem sok mindent árultak el - például a nevét sem -, azért egy-egy fotóval betekintést engednek ebbe a meghitt időszakba. Így tett a modell most is, aki egy sor képet osztott meg néhány órája a közösségi oldalán.

Bár kislánya arcát még mindig nem mutatta meg, azért készült közös fotó, valamint bejegyzéséből az is kiderült, hogy idén már jóval előbb elkezdtek hangolódni az ünnepekre, sőt, igazából már az egész lakásuk karácsonyi puccban díszeleg.

Ez egy teljesen újfajta leterheltség és fáradtság 😅❤️, de ő legtökéletesebb, ezért korábban megkapta a karácsonyi dekorációt.



Hát ennyi! Gigi le sem tagadhatná, hogy fülig szerelmes kislányába, és bizony mindenre képes azért, hogy tökéletessé varázsolja számára az ünnepeket, bár szeptemberben született babája még olyan pici, hogy ebből nem sokat fog fel..

