Gerard Butler újra agglegény: 6 év után szakított szerelmével

Tizenhárom éve annak, hogy a skót színész végérvényesen belopta magát nők millióinak szívébe a P.S. I Love You című filmben alakított romantikus karakterével – no, persze a 300 című film mellett sem szívesen mennénk el szó nélkül, ha ről van szó. Márpedig nagyon is róla van szó, ám ezúttal nem egy újabb mozisikerrel került a lapok címlapjára, hanem a magánéletével. A színész és kedvese, Morgan Brown ugyanis hat év után szakítottak. Arról, hogy pontosan miért döntöttek úgy, hogy külön folytatják, még nem tudni, azonban az bizonyos, hogy korábban többször szakítottak már.

forrás: Getty Images

2017-ben egy interjúban elmondta, hogy öt éven belül már szeretne 1-2 gyermeket. Az idén 50 éves színész már egy ideje készen áll a családalapításra, ám úgy tűnik, hogy ezen tervét mégsem Morgan Brown oldalán fogja kivitelezni. Ám abban is biztosak vagyunk, hogy Hollywood szépfiúja nem sokáig marad agglegény…

