Gerard Butler már nagyon messze áll attól az álompasitól, akibe beleszerettünk

Nem is emlékszünk már arra a pillanatra, mikor elrabolta a szívünket, de szinte biztos, hogy ez valahol a 300, a P.S. I Love You, és A csúf igazság között lehetett. A sztár a 2000-es években robbant be igazán a köztudatba, néhány sikerfilm után pedig azonnal a nők kedvence lett, amire aztán néhány romkommal rá is erősített. De a könnyed limonádékon kívül néhány igazán kemény mozit is csinált, a rendezők is szerettek vele dolgozni, az utóbbi időben viszont szinte semmit sem lehet a sztárról hallani.

forrás: GettyImages

A paparazzik azért időnként el-el csípik, így történt most is, ám a friss fotók kicsit illúziórombolóan sikerültek. A színészt épp Scott Steindorff-al nyomott le pár kör teniszpartit, amikor lekattintották a lesifotósok, az pedig sajnos tisztán látható, hogy Gerard fénye igencsak megkopott.

Reméljük csak arról van szó, hogy épp rossz napja volt a színésznek, hiszen mi még nagyon reménykedünk benne, hogy összekapja magát, és hamarosan ismét egy jó filmet láthatunk tőle a mozikban (mondjuk a P.S. I Love You folytatását?), mert nem szeretnénk, ha a következő listára kerülne:

