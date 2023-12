George Clooney szívszorító vallomása: Matthew Perryt szörnyen boldogtalanná tette a Jóbarátok

A Jóbarátok sztárja, Matthew Perry október 28-án hunyt el, egykori kollégái és barátai pedig azóta is gyakran mesélnek a közös élményeikről, történetekről, sokan tisztelegnek a tehetsége, a munkássága, az emléke előtt. Legutóbb egykori szerelme, Julia Roberts, aztán Jennifer Aniston, most pedig nyilatkozott régi barátjáról és arról, milyennek is látta a színészt.

A 62 éves Clooney a The Boys In the Boat című új filmjét promozza jelenleg, ennek apropóján pedig személyes dolgokat is megosztott a nagyérdeművel, méghozzá Matthew Perry-ről. Elárulta például, hogy 16 éves kora óta ismerte a tragikusan korán elhunyt sztárt, akit nemcsak színészileg, hanem emberileg is sokra tartott. Clooney szerint azonban Perry-t egyáltalán nem tette boldoggá a Jóbarátok.

Nem volt boldog. Nem adott számára örömet, boldogságot és békét sem... Mattet 16 évesen ismertem meg. Együtt teniszeztünk. 10 évvel fiatalabb volt nálam, mégis nagyszerű és vicces gyerek volt.

George azt is elmondta, hogy Matthew Perry annak idején csak arra vágyott, hogy egy jó vígjáték-sorozatba kerüljön és ő legyen az egyik legjobb színész a világon. Ez azonban végül mégsem hozta el számára a beteljesedést. Clooney és Perry egyszerre futottak be végül. Előbbi a Vészhelyzet sorozatával, utóbbi pedig Chandler Bing karakterével a Jóbarátokban. Mindketten úsztak a pénzben és a hírnév okozta népszerűségben, de George szerint volt köztük egy nagy különbség.

A siker, a pénz és mindezek a dolgok nem járnak automatikus boldogsággal. Elégedettnek kell lenned magaddal és az életeddel.

szavait azzal zárta, hogy szörnyű, hogy barátjának ennyi mindent kellett átélnie, de reméli a túlvilágon békére lelt.

Nemcsak a világ, a nők is rajongtak a néhai színészért!

Galéria / 6 kép 6 híres nő, akikkel Matthew Perry szerelmi viszonyba keveredett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A drogok az életére és a külsejére is óriási hatással voltak!

Galéria / 5 kép Így változott meg Matthew Perry külseje a Jóbarátok alatt - könyvében azt is elárulta, melyik évadban, milyen függőséggel küzdött Megnézem a galériát