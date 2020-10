Gal Gadot a Wonder Woman után újabb erős női karakter bőrébe bújik

A színésznő több interjúban is elmondta, hogy mindig nagy álma volt olyan szerepet játszani, amivel azt tudja erősíteni a világban, hogy a nők is bármire képesek. Természetesen Wonder Woman kitalált karaktere mellett a történelem is tele volt olyan elképesztő nőkkel, akiknek a tettei a mai napig óriási hatással vannak a világra.

Ilyen volt Kleopátra is, aki a maga korának legmeghatározóbb uralkodója volt. Élete számos filmest megihletett, így nem csoda, hogy Patty Jenkins is beállt a sorba - már ami a Kleopátráról szóló filmeket illeti. A készülő új produkció főszerepében Gal Gadot színésznőt köszönthetjük majd, aki producerként is részt vesz a munkálatokban.

A forgatókönyvet Laeta Kalogridis fogja írni, akinek a nevéhez olyan filmek köthetőek, mint Nagy Sándor, a hódító, a Viharsziget és az Alita: A harc angyala. Az alkotás premierjéről, címéről és a többi főszereplő nevéről még semmit sem tudni, de nagy valószínűséggel nem egy B-kategóriás filmet láthatunk majd...

Kleopátrát egyébként olyan színésznők keltették már életre mint Elizabeth Tayler, Claudette Colbert vagy éppen Monica Bellucci, így mindenki tűkön ülve várja, hogy vajon Gal Gadot, hogyan formálja meg a legendás ókori királynőt.

