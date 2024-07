Friss fotókon George és Amal Clooney ikrei: Ella és Alexander már 7 évesek

Olvasd el!

Kidörzsölődik a combod a nyári ruhákban? Trükkök, amivel egyszerűen leszámolhatsz a problémával

A nap továbbra is teljes erejéből süt, ruhatárunk is nem egy nyári ruhával bővült már. Biztosan téged is bosszantott már combjaid kidörzsölődése a nagy melegben. Vajon mi lehet erre a megoldás? Most utánajártunk.