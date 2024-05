A francia nők el sem tudnak képzelni stílusosabb cipőt idén nyárra: nadrággal és ruhával is jól mutat

A francia nők kifogástalan stílussal rendelkeznek, nem véletlen, hogy inspiráció hiányában csak megnézzük, mit viselnek Párizsban a nők és máris ihletet kapunk. Aki igazi cipőmániás, már valószínűleg rég képben van a legmenőbb trendekkel, de akinek csak pár darab lapul a szekrényében és javarészt a fehér sneaker után nyúl, annak most hoztunk egy kis segítséget, ha csinosabb megoldásra vágyik.

A francia nők szerint ugyanis az alábbi cipőfajta lesz a nyár legstílusosabb választása – és már most elspoilerezhetjük, hogy nem a balerináról van szó. Bár ezért a lapos talpú cipőért is odavannak, mert minden szettel jól mutat, most egy olyan cipőfajtát mutatunk, ami azoknak kedvez leginkább, akik szeretik a magas sarkú cipőket, de abból is a kényelmes választásra szavaznak.

Ez a cipő számtalan formában testet ölthet, egy közös nevezője mégis akad: a hegyes orra. Legyen szó szling cipőről, magas sarkú papucsról vagy szandálról, a hegyes orr a kulcs, ami már tavaly télen a csizmákat is meghódította. A francia nők viszont azt is tudják, hogy a kényelem mennyire fontos és hogy a tűsarkú darabok idén háttérbe szorulnak. Így olyan hegyes orrú cipőket választanak, melyek vagy tömbsarka van vagy apró sarka, így a nap végére sem fárad el a lábuk.

Ezek a lábbelik átmenetet képeznek a papucsok, a szandálok és a körömcipők között, így azok számára is ideális választás, akik nem szeretik felhalmozni a nyári cipőket a gardróbjukban. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan jól kombinálható és jól kihasználható darabról beszélünk, amelyet farmernadrággal, de akár egy nyári ruhával is simán el tudunk képzelni.

