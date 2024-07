Íme a francia nők 3 kedvenc szandálja a nyári szezonra

A francia nők stílusáért nem véletlenül őrül meg az egész világ! Ők azok, akik nem az aktuális trendeket viselik, hanem azokat a klasszikus, örökérvényű ruhadarabokat, amelyek tényleg sosem mennek ki a divatból. Mindeközben viszont elegánsak és kifinomultak maradnak, így nem véletlen, hogy rengetegen mennek Franciaországba inspirálódni ebben a témában.

A nyári szezon sem különb ettől, sőt, a francia nők szandáljai okkal keltik fel mindenki figyelmét. Ugyanis akad pár darab, ami minden évben előkerül a szekrényükből, és nem véletlenül! Ha kíváncsi vagy, mi az a 3 szandál, amit ők imádnak, a legjobb helyen jársz, és előre megsúgjuk, te is viselni akarod majd őket.

Magas sarkú, pántos szandál

Imádják a magas sarkú, apró pántokkal ellátott szandálokat, de egy fontos részlet mindig van: ezek nem túl magasak. Általában alig pár centit dobnak pluszban a viselőiken, de épp ettől kifinomult ez a szandál. Hiszen nem hivalkodó, de abszolút nőies és stílusos! Érdemes arra figyelni, hogy neutrális színben válaszd, például barna, bézs, fehér vagy fekete.

Íme például Jeanne Damas, az egyik leghíresebb francia divatinfluencer, aki nagyon gyakran visel ilyen szandált:

De Camille Charriere francia influencer is rajong érte:

Blokk sarkú szandál

A blokkosított sarkú szandálokat is előszeretettel viselik a francia nők, és itt is csak az a fontos, hogy ne legyen túl magas ez a bizonyos sarok. Nem az a lényeg, hogy magasabbak legyenek tőle, hanem az összkép, valamint az, hogy egyúttal kényelmes is legyen. A francia nők ugyanis nem szívesen kényszerítik magukat olyan ruhadarabokba, amelyeket nem esik jól viselni.

Leia Sfez cipője a bizonyíték, hogy lehet ez egy kicsit feltűnőbb színű is, tökéletes lesz egy csajos estére:

Nem véletlenül imádja ezeket a francia modell:

Minimalista darabok

Itt nem is az számít, hogy milyen a sarok vagy a magasság, hanem az, hogy minimalista legyen a lábbeli. A francia nők egyébként is szeretik ezt a stílusirányzatot, gyakran viselnek letisztult darabokat, és ez a szandálok esetében sincs másképp. Egy teljesen egyszerű, vékony pántos lábbeli tökéletes szerintük!

Chloe Lecareux cipőjét imádjuk:

