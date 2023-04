A francia nők erre a 6 darabra esküsznek, ha már unják a farmert

Tény és való, hogy a farmer a francia nők gardróbjának egyik elkerülhetetlen alapdarabja immáron hosszú évtizedek óta, ám úgy tűnik, hogy még egy ilyen stabil lábakon álló kapcsolatban is eljöhet néhanapján az a pont, amikor az újdonság szele annyira csalogató ötleteket hoz, hogy azoknak nem lehet ellenállni.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a farmerokat végleg száműzték volna a gardróbjukból, csupán egy kis pihenőre küldték őket, hogy több tér és lehetőség jusson más nadrágoknak is. A francia nők a kényelem és a sokszínűség iránti igényükről továbbra sem mondtak el, így a tőlük várható módon pont olyan darabokat ragadtak ki az éppen aktuális stílusopciók közül, amik amellett, hogy komfortosak, változatosan variálhatók a nap bármely szakaszáról is legyen szó. Mutatjuk is, hogy a francia nők mely 6 nadrágok között válogatnak, ha már unják a farmert!

Galéria / 6 kép Farmer helyett: A francia nők rajonganak ezekért a nadrágokért Megnézem a galériát

