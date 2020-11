5 dolog, amit a francia nők másképp csinálnak, mint mi - Érdemes ellesned tőlük

Ha azt hallod, francia stílus, neked is egyből egy kifinomult és elegáns, kis fekete ruhás nő ugrik be? Nos, nem jársz messze a valóságtól, hiszen a francia nők tényleg a világon a legstílusosabbak a közvélemény szerint. Bár a kis tűsarkút a legtöbben a hétköznapokon kényelmes cipőkre cserélték, eleganciájuk töretlen.

Fantasztikus divatérzékük mellett azonban vannak még olyan szokásaik, amik olyan "igazi franciává" teszik őket. Lesd el tőlük ezeket!

Fontosabb számukra a bőrápolás, mint a smink

Bár sokszor asszociálsz a piros rúzsra, ha a francia csajokról van szó, és igazad is van, hiszen az tényleg minden szettet feldob szerintük, mégis nem ez a legfontosabb rész az arcukon, hanem a bőrük. Szerintük, ha szép, tiszta és ragyogó a bőr, arra nem is kell smink, maximum egy kis rúzs és szempillaspirál. Titkuk a folyamatos hidratálás, akár naponta többször is feldobnak egy hidratáló krémet.

Nem mutatják meg pénzügyi helyzetüket

Míg gyakran látni olyat, hogy a tehetősebb csajok például Amerikában óriási logókkal ellátott ruhákat viselnek, a francia nők a drágább márkákból is csak olyat vesznek fel, amin nincsenek nagy márkajelzések, inkább csak az anyag minőségén látszik, hogy top kategóriás. Sőt, az igazán nagy brandeket csak azok hordják, akik tényleg megengedhetik maguknak, látszatból sosem kapnak magukra hamis cuccokat, vagy drága táskát, ha egyébként nem élnek olyan életszínvonalon.

A franciák szerint udvariatlan, modortalan dolog felvágni az anyagi helyzettel, ezért nem is beszélnek igazán pénzről, demonstrálni pedig pláne nem szokták.

forrás: Pexels/Diana Titenko

Fiatalon elkezdenek önállóbbak lenni

Míg Európában több helyen hajlamosak az emberek akár 30 évesen is a szüleiknél lakni, vagy épp esküvő után is a szülői házban maradni a férjükkel/feleségükkel, a francia nők már a húszas éveikben gondolkoznak a karrieren, és igyekeznek önállóak és függetlenek lenni.

Nem ciki a secondhand

Talán sehol nincs akkora kultúrája a secondhand, azaz már használt dolgok megvásárlásának és továbbadásának, mint a franciáknál. Sőt, sok francia nő nem is érti, miért számít bárhol is cikinek nem újat vásárolni ruhából, táskából, vagy épp bútorokból, lakberendezési eszközökből. Ha jó minőségű dolgokat vesz az ember, azok sokáig bírják, így miért is ne lehetne másnak eladni, vagy épp más megunt cuccait megvenni?

Nem aggódnak a hajmosáson

Ha itthon totál cikinek érzed magad, ha nem frissen mosott hajjal mész bulizni, viselkedj úgy, mint a franciák, ugyanis náluk teljesen átlagos dolog 4-5, akár 6 naponta hajat mosni, és a szárazsampon használat sem utal igénytelenségre. Szerintük felesleges állandóan vízzel és hővel kínozni a hajadat, és attól még totál jól nézhetsz ki, hogy néhány napja mostad meg.

forrás: Pexels/Skitterphoto

