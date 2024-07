Új fotók szivágogtak ki: Carrie és Aidan újra együtt az And Just Like That új évadában?

Nem csoda, hiszen a Szex és New York spinoff sorozata sok szempontból volt óriási csalódás. A most már 50-es éveikben járó három barátnő jelenlegi problémáit igyekszik bemutatni, illetve több új szereplőt is kaptunk a szériával, akiknek köszönhetően valóban "mai életérzést" kapott a történet.

A 2. évad sajnos szintén nem nyerte el a közönség tetszését, ennek ellenére készül a következő etap, hiszen Carrie életét még mindig nem láttuk révbe érni. Big halála, majd Aidannal való kaotikus újrakezdése után jelenleg szingli, ám a forgatásokról kiszivárgott friss képeket látva ismét fontos szerepet kap Carrie életében.

forrás: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Úgy tűnik, hogy Carrie és Aidan újra egymásra fognak találni az And Just Like That új évadában.

De, ami ennél is érdekesebb, hogy a filmbéli szerelmesek beszédes ruhában láthatóak a fotókon. Carrie és Aidan is talpig feketében van, így a rajongókban felmerült, vajon egy temetés hozza őket sokadjára is össze, vagy szakítva a hagyományokkal, 50 felett feketében mondanák ki egymásnak a boldogító igent?

Bárhogyan is lesz, sajnos a sorozat folytatására 2025-ig várnunk kell, ahogy arra válaszra is, hogy Kim Cattrall valóban látható lesz-e a 3. évadban...

Vannak, akik még Carrie és Big párosán is túltesznek!

