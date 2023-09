Hol van az a világ, amikor az keltett felháborodást, ha valaki Botox-szal simította ki a ráncait, vagy zsírleszívással szabadult meg pár pluszkilótól? Nem mondjuk, hogy ma ezek teljesen hétköznapinak számítanak, de közel sem okoznak megbotránkozást, illetve szélesebb körben elérhetővé váltak. 2023-ban már inkább arról sutyorognak (vagy Redditten témáznak), hogy ki használ Ozempicet, vagy más étvágycsökkentő injekciót használ fogyáshoz. Adele, Mindy Kaling, Jonah Hill, Jessica Simpson, Kim és Khloé Kardashian: csakhogy néhányat felsoroljunk, akik neve felmerül a témával kapcsolatban.

Amy Schumer és Sharon Osbourne nyíltan felvállalta, hogy kipróbálta, ahogy Elon Musk is, de rengetegen vannak, akiket csak „gyanúsítanak" vele. Alapból nem túl etikus azt tárgyalni, ki minek köszönheti fogyását. Az elmúlt hónapokban azonban rengeteg híresség olyan szembetűnő változáson ment keresztül, amiről nehéz elhinni, hogy csak a tiszta étkezésnek és kemény edzésnek köszönhető, ahogy azt hangoztatják. Jonah Hill például a korábbi plus-size énjéhez képest a friss fotóin szinte csont és bőr, Kim Kardashian dereka pedig híres alakformáló fehérneműje nélkül is vékonyabbnak tűnik, mint egy kínai tornászlányé. Kim ráadásul már tavaly meghökkenést keltett, amikor 3 hét alatt majdnem 10 kilót fogyott azért, hogy beleférjen Marilyn Monroe ikonikus ruhájába. De az előtte-utána fotók mellett az is jól mutatja, mekkora trend lett az Ozempic Hollywoodban, hogy az idei Oscar-gálán még poénkodott is ezzel a műsorvezető, Jimmy Kimmel.

Hollywoodban tehát az Ozempic lett az új Botox, a legtöbben mégis tagadják, hogy étvágycsökkentő injekcióval szúrják magukat. Az pedig, hogy az elképesztő fogyást a diétázásra és edzésre fogják, még toxikusabbá teszi az egész jelenséget. A sok millió követőjük, rajongójuk ugyanis csalódottan néz a tükörbe, hogy nekik miért nem sikerül karcsúsodniuk annyit és olyan gyorsan, hiába edzenek vagy táplálkoznak egészségesen.

Nem fogyókúrás szer, hanem gyógyszer

De miért titkolják olyan sokan, ha ezzel fogynak, és egyáltalán miért övezi ekkora botrány? Az injekciós fogyókúra ötlete önmagában még nem lenne ennyire botrányos, sőt, legyünk őszinték, nagyon is vonzó elképzelés, hogy különösebb erőfeszítés nélkül, néhány tűszúrással elérhetjük a kívánt álomalakot. Az Ozempic azonban nem fogyókúrás szer, hanem a dán Novo Nordisk nevű gyógyszercég a 2-es típusú cukorbetegek kezelésére fejlesztette ki. Az ő esetükben is csak szigorú szakmai protokoll alapján, többek között akkor írja fel az orvos, ha a diéta és a mozgás nem hozza meg a kívánt eredményt.

És akkor jöjjön egy kis biokémia lecke! A hetente használandó injekció hatóanyaga a szemaglutid, ami egy GLP-1 receptorhoz kötődő agonista. A GLP-1 egy hormon, ami evés után a bélrendszerünkben szabadul fel. Egyrészt fokozza a hasnyálmirigy inzulintermelését, aminek következtében csökkenti a vércukorszintet. Másrészt a GLP-1 az idegrendszeren keresztül szabályozza az éhség- és teltségérzetet.

Mivel a szemaglutid leutánozza a GLP-1 működését, az Ozempicet használók attól fogynak, hogy kevesebbet esznek, hiszen ritkábban lesznek éhesek, illetve kisebb adagokkal is jól laknak.

Fontos tudni, hogy mint minden gyógyszernél, az Ozempicnél is jelentkezhetnek mellékhatások. A tapasztalatok szerint émelygés, hányás, hasmenés szinte mindenkinél előfordul, de gyakori a székrekedés, puffadás, gyomorfájás, gyomorégés, epekövesség is. Már ez sem kellemes lista, de ami igazán veszélyes, hogy a szemaglutid irritálhatja a hasnyálmirigyet, ami hasnyálmirigy-gyulladáshoz vezethet. Állatkísérletekből pedig az is kiderült, hogy medulláris pajzsmirigydaganatot is okozhat az Ozempic hosszú távú használata. Márpedig a gyógyszert alapvetően hosszú kezelésre tervezték, és ki is derült, hogy ha valaki abbahagyja a heti szúrást, egy éven belül jó eséllyel visszaszedi a leadott kilókat.

Menő a TikTokon, hiány a patikákban

Nem az Ozempic az egyetlen szemaglutidot tartalmazó injekció, szinte ugyanez a Wegovy és a Mounjaro is, csupán a hatóanyag dózisa, illetve az engedélyezett felhasználás köre eltérő. Utóbbi kettőt ugyanis az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) az elhízás kezelésére is jóváhagyta az USA-ban, így olyanok is hozzáférhetnek, akik nem cukorbetegek, csupán fogyni szeretnének. Persze hivatalosan nekik is csak orvos írhatja fel receptre, de a kóros túlsúlyt mégiscsak könnyebb hamisan diagnosztizálni, mint a diabéteszt, szóval sokszor olyanok is szúrják maguknak, akiknek alig van feleslegük.

A szemaglutid injekciók pedig a közösségi oldalakon is felfutóban vannak. TikTokon az #Ozempic és #Wegovy hashtagekkel ellátott videók összesen több mint 1,8 milliárd megtekintésnél járnak. Facebookon pedig rengeteg csoport alakult már, ahol a felhasználók a tapasztalataikat oszthatják meg egymással. Az egyik legnagyobb nemzetközi csoport 234 ezer taggal rendelkezik, és ők a leírás szerint kizárólag fogyás céljából használják (illetve kívánják használni) ezeket a szereket. És természetesen Magyarországot is elérte az őrület: a magyar Ozempic-csoport 6500 tagból áll. A hazai „ozempicezők" száma persze ennél jóval nagyobb, méghozzá annyira, hogy a hirtelen megugró kereslet miatt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a közelmúltban többször is időszakos készlethiányt jelentett.

Ez pedig felvet még egy súlyos problémát az Ozempic-kel kapcsolatban. A diéta őrületből kifolyólag rengeteg olyan diabéteszes páciens lehet itthon (és világszerte is), aki nem jut hozzá a kezeléséhez szükséges gyógyszerhez. A gyógyszerhez, amit eredetileg neki szántak, de sokan kiskapukat kijátszva — vagy egyenesen jogszerűtlenül — felíratják maguknak, hogy aztán azt hangoztassák, csodás fogyásukat a sok edzésnek és egészséges étrendnek köszönhetik. Az injekcióval fogyókúrázóknak tehát nemcsak a súlyos mellékhatásokkal, de a lelkiismeretükkel is számolniuk kell.

