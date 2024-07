Te is csinálod éjjelente? Kiderült, mik a fogcsikorgatás lelki okai

Köztudott tény, hogy a testi betegségek, és úgy általában a fizikai tüneteinek mögött lelki okok húzódhatnak – nincs ez másképp azzal sem, amennyiben éjjelente csikorgatod a fogaidat. Márpedig érdemes a probléma mélyére ásnod, mivel a fogcsikorgatásnak számos súlyos következménye lehet: ilyen az állkapocsban jelentkező fájdalom, a fejfájás vagy az alvászavar is.

A fogszorítás, a fogak csikorgatása sajnos igencsak gyakori, fokozott stressz és szorongás esetén kifejezetten hajlamosak vagyunk rá elalvás után: ilyenkor az alsó állkapcsot szorosan a felsőhöz nyomva összezárjuk, vagy az alsó fogsor a felsőhöz dörzsölődik az alsó állkapocs előre-hátra mozgatásával, miközben az állkapcsok zárt helyzetben maradnak.

Na de nézzük, mi állhat ennek a hátterében: először is, természetesen a genetikai hajlam sem kizárható tényező, illetve bizonyos gyógyszerek alkalmazása is hajlamosíthat erre, de tudományosan bizonyított az is, hogy a stressz, a szorongás, a depresszió is a kiváltó okok közé tartoznak – és a kutatások szerint a nőknél nagyobb valószínűséggel jelentkezik a fogcsikorgatás, a fogszorítás, mint a férfiaknál. Szóval, ha ezt tapasztalod, fontos, hogy felülvizsgáld a munkahelyi, párkapcsolati-családi konfliktusaidat, a stresszfaktorokat az életedben.

Nézzük, mit tehetsz még a fogaid épségéért!

