Fluor Tomiék szakítottak! A zenész maga számolt be a történtekről

Bájos közös képpel jelentette be Fluor Tomi, hogy véget ért a kapcsolata Emesével. A fiatalok a Nyerő Párosban is szerepeltek együtt, ott úgy tűnt, minden rendben van közöttük.

Valami azonban mégsem stimmelt, mivel a páros úgy döntött, külön folytatják - viszont barátok maradnak. Erről Fluor Tomi egy hosszú bejegyzést is írt, ahol arról is beszámolt, hogy egy ideig még nem akartak beszélni a történtekről, ám most mégis úgy döntöttek, nem titkolóznak tovább.

Fluor Tomi mindenkit meglepett legutóbbi posztjával Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A pár másfél évig volt együtt, ám már évek óta ismerték egymást. Szerintünk nagyon cukik voltak együtt, és eleinte úgy tűnt, minden remek közöttük.

Reméljük, mihamarabb túl lesznek a dolgon!

Galéria / 12 kép 12 kérdés, amit fel kell tenned magadnak, mielőtt szakítasz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria