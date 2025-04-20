Horoszkóp
5+1 kevésbé ismert egészségügyi ok, ami a fogyásod útjában áll

#fogyás
#egészségem
#testem
#leptinrezisztencia
#sikertelen fogyás
#bél mikrobiom
#sikertelen diéta oka
#hízás rejtett egészségügyi okai
#magas kortizolszint
#alvásminőség és fogyás
Jean Orsolya
Jean Orsi vagyok, az evamagazin.hu szerzője, szerkesztője

Fitt, Fogyókúra
Utoljára frissült: 2025. április 15. 16:28

Forrás: Francesco Carta/Getty Images

5+1 kevésbé ismert egészségügyi ok, ami a fogyásod útjában áll
Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, előtte azonban mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Újra és újra megpróbálsz lefogyni, mégis eredmény nélkül küzdesz az extra kilókkal? A hagyományos megközelítés szerint a kalóriadeficit a kulcs, azonban sok esetben a fogyás elmaradása nem a rossz diétán vagy a mozgáshiányon múlik. Léteznek kevésbé ismert, de rendkívül fontos egészségügyi tényezők, amelyek akadályozhatják a súlyvesztést. Ebben a cikkben bemutatunk öt plusz egy ilyen okot, amelyekre érdemes figyelni, ha a fogyás nem indul be vagy megakad.

Ha azt érzed, hogy mindent megteszel a fogyásért, mégis stagnál a súlyod, akkor lehet, hogy egy rejtett egészségügyi probléma áll a háttérben. Bizonyos hormonok egyensúlyzavara, a vitaminhiányok vagy a bélflóra felborulása komoly akadályt jelenthet a zsírvesztés útján. Ezek a tényezők gyakran alattomosan hatnak, és sokan nem is gondolnak rájuk, amikor a sikertelen fogyókúra okait keresik. A következőkben olyan kevésbé ismert akadályokat mutatunk be, amelyek befolyásolhatják a testsúlyodat és megnehezíthetik a fogyást.

Kép
forrás: Pexels/Pixabay

Következzenek a sikertelen fogyás rejtett egészségügyi okai!

Galéria / 6 kép

6 rejtett egészségügyi ok, ami miatt nem tudsz fogyni

Az ÉVA Magazin írása.

