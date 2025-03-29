Horoszkóp
Hétvégi kajacsapdák: a legnagyobb hibák, amik két nap alatt tönkretehetik a fogyókúrádat

Hegedűs Henriett
Fitt
Utoljára frissült: 2025. március 28. 11:26

Forrás: Unsplash/Look Studio

Hétvégi kajacsapdák: a legnagyobb hibák, amik két nap alatt tönkretehetik a fogyókúrádat
A fogyókúra lényege, hogy míg egészségesen táplálkozunk és rendszeresen mozgunk, megvonjuk magunktól az édes, cukros, szénhidráttal teli élelmiszereket és ultrafeldolgozott ételeket. A diétát mindig tudatosan, következetesen kell végig vinni, és ha biztosra akarunk menni, semmilyen kihágás nem megengedett. Nem, még hétvégén sem.

Hogyan kell eredményesen fogyókúrázni?

A tartós fogyás nem egyszerű feladat, és nem fog magától bekövetkezni, tehát ahhoz, hogy sikeresen végig vigyük, mindenképpen némi elszántságra, sziklaszilárd szabályokra és hatalmas kitartásra van szükségünk. A fogyás nem egyenlő a koplalással, hiszen lehet, hogy önmagunk pillanatnyi kiéheztetésével néhány kilót lefaragunk, de mindez csak tartós éhségérzethez, és újabb felesleges falatok nagy mennyiségű beviteléhez vezethet, amivel megkezdődik a hírhedt jojó-effektus. Nem árt tudni, hogy a koplalással komoly vitamin- és ásványianyag-hiány is kialakulhat a szervezetünkben, láthatjuk tehát, hogy több okból sem ajánlott.

A fogyókúráknál mindenki másban hisz, hiszen számtalan diétás trend létezik, melyekre esküszünk, de abban mind egyetérthetünk, hogy az eredményes fogyás kulcsa abban van, hogy kevesebb kalóriát kell bevinni a szervezetünkbe, mint amennyit felhasználunk, tehát a bevitt energiának alacsonyabbnak kell lennie, mint a leadottnak.

Fontos, hogy a napi kalóriamennyiségre vonatkozó ajánlásokat mindig tartsuk be, hiszen minimális tápanyagszükséglete mindenkinek van. Részesítsük előnyben a fehérjéket, a rostokat, és ne hagyjuk ki természetesen a zsírokat és a szénhidrátokat sem, csak esetükben mindig mérlegeljünk, mely fajtájukat választjuk. Míg az egészségtelen zsírok rettentően hizlalnak, addig egészséges társaik mértékkel fogyasztva még segíthetnek is minket a súlycsökkenés folyamatában. A tartós fogyás érdekében érdemes a finomított szénhidrátokat kiiktatni az étrendünkből, és fogyasztásuk tekintetében megtalálni az arany középutat.

Kép
forrás: Unsplash/Fotos

Amikor a fogyás nem megy...

Sajnos a fogyókúra kapcsán számos hibát ejthetünk, mely akadályozza a tartós súlyvesztés folyamatát. Sokszor a kezdeti lelkesedés alábbhagy, és mivel a mérleg nyelve nem indul meg azonnal, csalódottá válunk, és feladjuk a diétát. Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy az anyagcsere felgyorsuljon, és beinduljon a fogyás, idő kell. Az is akadályozza a fogyást, ha bizonyos finomságokról és nassolnivalókról képtelenek vagyunk lemondani, és úgy vagyunk vele, egy-egy falat belőlük bőven belefér az új életmódunkba. Ha rosszul számoljuk a kalóriákat, szintén gátoljuk az úszógumik leadását, ám ezt könnyedén kiküszöbölhetjük a napi ételadagok és a kalóriák méricskélésével. Ma már számtalan olyan applikáció és program áll rendelkezésünkre, melynek segítségével hatékonyan nyilván tudunk tartani mindent, ami a fogyással kapcsolatos, és könnyedén dokumentálhatjuk az egész folyamatot, a folyadékbeviteltől kezdve az elfogyasztott kalóriákon keresztül egészen a napi mozgásig.

Galériánkban olyan fogyókúrás hibák, melyeket leginkább hétvégén ejthetsz!

Galéria / 7 kép

7 hétvégi fogyókúrás hiba, amit kerülj a diéta alatt

Az ÉVA Magazin írása.

