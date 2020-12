Egyes filmekben, sorozatokban annyira ikonikusak a hajak, mint például a Jóbarátokban a Rachel-séró, hogy évtizedek után is képesek nők arra, hogy a fodrászhoz vigyék a fotójukat. Másik filmek épp a kor kedvenc stílusába öltöztetik a szereplőket, és aszerint stylingolják a hajukat is. Vannak olyan alkotások is, amelyekben valami miatt nagy jelentőssége van a film főhősének frizurájának, mint például mikor Harley Quinn levágatja hosszú haját, és élete új fejezetébe kezd, vagy épp mikor a Stranger Thingben Elevennek nő meg a haja kopaszból, ahogy próbál hétköznapi tiniként élni.

Most azonnal menni akarunk! Filmes házak, amiket lefoglalhatsz Airbnb-ként Életmód Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg a galériában, melyik filmekben jelentett valami igazán lényegeset a szereplők hajának átváltozása!

Galéria / 6 kép Filmek, amikben a főhősök haján keresztül üzentek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Minden idők 20 legdrágább hollywoodi filmje, amire eszméletlenül sok pénzt költöttek Sztárok Nem érdekel Elolvasom