Filmek, amik ugyanarról szólnak, ráadásul egy időben jelentek meg - Szavazd meg, szerinted melyik lett jobb!

Te is érezted már azt, hogy miközben nézel egy bizonyos filmet, olyan érzésed támad, mintha már láttad volna ezt a sztorit korábban? Még Hollywoodban is megesik, hogy két nagyon hasonló forgatókönyv is készül; ez még hagyján, de amikor ráadásul majdnem egy időben mutatják be őket, az már nagyobb probléma. Az alábbi filmeknél ez történt, mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, szerinted a két szinte teljesen ugyanolyan történet közül melyik sikerült jobban?

Z, a hangya és Egy bogár élete

Mindkettő 1998-ban jött ki, az egyik a DreamWorks, a másik pedig a Pixar forgalmazásában.

Barátság extrákkal és Csak szexre kellesz

Vicces belegondolni, hogy a két film, ami 2011-ben jött ki, épp Mila Kunisszal és Ashton Kutcherrel készült el. Ráadásul akkor találtak egymásra, amikor ezeket forgatták, így kicsit olyan érzésük is volt, mintha a filmet élnék a valóságban - tekintve, hogy eleinte csak futó kalandot kerestek.

Támadás a Fehér Ház ellen és Az elnök végveszélyben

2013-ban a Fehér Házat elég sok támadás érte a filmek világában. Na de melyik sikerült jobban?

Szabadság, szerelem és Fejjel a bajnak

Az amerikai elnök lánya mindkét filmben szeretett volna hétköznapi életet élni, megismerni a szabadság ízét, szerelembe esni és úgy viselkedni, mint egy átlagos lány.

Jobs – Gondolkozz másképp és Steve Jobs

Ashton Kutchernek sikerült többször is olyan filmben szerepelnie, ami ugyanazzal a témával jelent meg, mint egy másik alkotás. Annyi, hogy ekkor nem Mila Kunis volt az "ellenfele", hanem Michael Fassbender.

A mágus és A tökéletes trükk

2006-ban a bűvészek kapták a főszerepet, hiszen két hasonló témájú film is megjelent. Az egyik Edward Nortonnal, a másik pedig Christian Bale-lel és Hugh Jackmannel.

Tükröm, tükröm és Hófehér és a vadász

2012-ben két Hófehérke történet is megjelent. Az egyikben Lily Collins alakította a hercegnőt, a másikban pedig Kristen Stewart.

Ha pedig ezzel meghoztuk a kedved a filmnézéshez, mutatjuk, az HBO GO kínálatából mely horrorfilmeket érdemes most megnézned!

10 horrorfilm az HBO GO kínálatából

