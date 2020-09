Film készül Hosszú Katinka életéből - meg is érkezett az első előzetes!

Nincs ember Magyarországon, aki ne ismerné Hosszú Katinka nevét. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok magyar úszónő az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban, az pedig tisztán látszik, hogy karrierje még közel sem ér véget, ám pályája már most olyan gazdag, hogy megéri róla filmet forgatni.

A jelenleg is készülő életrajzi dokumentumfilm szemünk elé tárja, hogy hogyan indult ez a bámulatos tehetség, hogy Hosszú Katinka hogyan dolgozta fel a sikert, és ami a legizgalmasabb, végig kísérhetjük a következő olimpia felé vezető úton. A Katinka című film a klasszis úszónő mindennapjait követi végig, a projektnek pedig a koronavírus, illetve a 2020-as olimpia elmaradása még egy külön izgalmas színezetet ad. Nem csoda, hogy az érdeklődés már most hatalmas a film iránt, ám a bemutatóra még várni kell, hiszen a tervek szerint csak a tokiói olimpia után, 2021 karácsonya körül kerül majd a magyar mozikba. De addig is, már megérkezett az első előzetes!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép Legjobb filmek 2020 őszén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria