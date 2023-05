A május világszerte a melanóma elleni küzdelem és a melanóma-tudatosság hónapja, ami a bőrrák egyik legveszélyesebb és legagresszívebb fajtája. Nem véletlen, hogy a szakemberek aktívan dolgoznak azon, hogy minél több ember tisztában legyen a bőrelváltozások veszélyeivel és azzal, hogyan lehet megelőzni, hogy kialakuljanak. Ahogy az Origo írja: az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatói kifejlesztettek egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazást, az Emdee Skin applikációt, ami ingyenesen letölthető Androidos készülékekre. Az app lényege, hogy a felhasználó lefotózhatja és beküldheti a bőrelváltozást, amit a mesterséges intelligencia elemzés után osztályoz és adott esetben felhívja a figyelmet arra, ha orvoshoz kell fordulni. Természetesen az eredmények nem 100 százalékos pontosságúak, így továbbra is fontos az önvizsgálat és az évenkénti szűrővizsgálat elvégzése.

Dr. Czirbesz Kata bőrgyógyász felhívja a figyelmet rá, hogy a melanóma gyakorisága a kaukázusi populációban az elmúlt évtizedekben növekvő tendenciát mutat:

A szakértő hozzáteszi, hogy a prevenciós kampányok sok embert szólítanak meg, így egyre többen élnek egészségtudatos életet és jelentkeznek szűrővizsgálatokra.

„Sajnos még így is találkozhatunk szélsőséges, elhanyagolt esetekkel. De az is tény, hogy egyre kevésbé számítanak tabutémának a bőr-, illetve egyéb betegségek. Világszerte és hazánkban is számos híresség osztotta már meg saját tapasztalatát, amin keresztül sikerült felhívnia a figyelmet a megelőzés fontosságára”

- teszi hozzá a bőrgyógyász.