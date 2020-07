Befestetted a hajad? Akkor az alábbi 5 dologra nagyon figyelj, különben gyorsan kifakulhat a színe

Valószínűleg életed során te is kipróbáltál már magadon néhány hajszínt, kezdve az éppen legmenőbb trendektől az extrémebb pink árnyalatokig. Van, amit annyira imádunk, hogy évekig ragaszkodunk hozzá, de azért akadnak olyan árnyalatok is, amiket ma már biztosan nem vállalnánk be. A sztárok esetében sincs ez másképp, hiszen nem egyszer megesett már velük, hogy például egy szakítás után extrém változásba kezdtek hajszín terén, amin pár évvel később már csak nevetnek:

Ha viszont megtaláltad álmaid hajszínét, és végre a festésen is átestél, van pár dolog, amit fontos észben tartanod. Ugyanis az, hogy innentől kezdve mit csinálsz a hajaddal, jelentősen befolyásolja azt is, meddig lesz ugyanolyan az árnyalat, mikor kezd el kifakulni, és egyáltalán egészséges marad-e a hajad a festést követően.

A galériában adunk pár tippet, ami segít, hogy sokáig ugyanolyan gyönyörű legyen a hajszíned, mint amikor kiszálltál a fodrász székéből!

