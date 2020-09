Idén Beatrix hercegnő kezdte meg a meglepetés esküvők sorát, a minap pedig Jessica Brown Findlay és Ziggy Heath kötötte össze az életét. A lány alakította Lady Sybil Crawley-t a Downton Abbey című sorozatban - ő volt az a szereplő, akiért szinte mindenki végig rajongott.

A 31 éves színésznő kedvese, Heath leginkább a 2019-es How to Build a Girl című filmből lehet ismerős. A pár Londonban házasodott össze, majd Instagram-oldalukon jelentették be a nagy hírt.

Jessica természetesen meseszép menyasszony volt, az esküvő is igazán bájos volt, egy londoni kis templomban keltek egybe, és imádjuk a nagy napról készült fotóikat is. Jessica a való életben is épp olyannak tűnik, mintha Lady Sybil házasodott volna 100 évvel később...

Ja, az esküvői tortáikra is érdemes vetni egy pillantást!

