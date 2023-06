Fergeteges együttlét menstruáció alatt? Csupán 5 szabály van, amit érdemes betartanotok!

Sokan még mindig ódzkodnak a menzesz alatti szextől, ez pedig a szakértők szerint annak is betudható, hogy maga a biológiai jelenség, a menstruáció is tabutémának számít, amiről nem illik beszélni. Sok kultúrában a nőket a mai napig kirekesztik azokon a bizonyos napokon, nem léphetnek be a templomba, nem hálhatnak egy hálószobában a férjükkel és az ételhez sem nyúlhatnak hozzá. Pedig a menstruáció nem betegség, az egyik legtermészetesebb folyamat, ami csak létezik. Ideje hát levetkőznünk az ezzel kapcsolatos gátlásainkat!

Kíváncsi vagy, milyen előnyei lehetnek a menstruációs szexnek? Máris mutatjuk!

Galéria / 3 kép A menstruációs együttlét 3 előnye Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Kedvet kaptál hozzá? Akkor nézzük mire érdemes odafigyelni, ha a piros betűs napjaid alatt bújtok össze a pároddal!

Következzen az az 5 szabály, amit mindenképpen tartsatok be a menstruációs szex kapcsán!

Galéria / 5 kép Szex menstruáció alatt? Ezt az 5 szabályt tartsátok be és hatalmas lesz az élvezet! Megnézem a galériát