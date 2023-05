Gondoltál már arra, hogy pénzt kérj azért, ha elhív egy pasi randizni? Ha még nem, akkor tuti, hogy érdekesnek fogod találni a mexikói Kiirrmy történetét, aki egyáltalán nem szokványos módon keres pénzt...



Az influenszer ugyanis – akinek nem mellesleg már több, mint 280 ezer követője van TikTokon – különböző videókban osztja meg, hogy ki lehet őt bérelni barátnőnek. Nem, nem olvastad félre, Kiirrmy ugyanis elmegy randizni azokkal a férfiakkal, akik naponta 195 ezer forintot fizetnek neki, és hajlandó mások előtt is (akár család, akár barátok) eljátszani azt, hogy ő az adott pasi barátnője.

„Régebben Japánban éltem, és ott teljesen normális, ha valaki pénzt kér a randiért cserébe, ezért amikor Mexikóba költöztem, úgy döntöttem, hogy itt is belevágok ebbe a dologba. Sok rajongóm volt, olyan pasik, akik el akartak hívni randizni, szóval végül igent mondtam nekik, persze úgy, hogy én is profitáljak belőle” – mondta az influenszer, majd így folytatta



„Mindenképpen magas árat kell meghatározni, hiszen ez nem olyan dolog, amit az ember egyébként természetesen csinálna. Ezeken a randikon tényleg az adott személy barátnője vagyok, és ezt ilyenkor mindenki el is hiszi, még a randipartnerem közeli hozzátartozói is.”

Kiirrmy egyébként ezeken a randikon különböző programokon vesz részt a klienseivel, együtt esznek, kézen fogva sétálnak, vagy éppen filmet néznek. Az influenszer ráadásul nem is érti, hogy mások miért randiznak ingyen, hiszen a nők rengeteg energiát tesznek a randikba, sokáig készülődnek, a legjobb ruhájukat veszik fel és a legdrágább beauty termékeket használják:



„Én arra bátorítok MINDEN NŐT, hogy ne randizzanak ingyen! Így mindkét fél jól jár, hiszen a pasi bárkinek bemutathat egy 10/10-es csajt, hogy mindenki irigykedjen, mennyire jó dolga van, a nő pedig megkapja ezért a neki járó fizetséget!”

Kirrmy állítása szerint egyébként havonta több, mint 4 millió 300 ezer forintot keres, így kijelenthetjük, hogy ez egy igazán jövedelmező „vállalkozás”.



Te mit gondolsz, bevállalnád a fake barátnő bérlés intézményét?

