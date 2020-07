Fenntarthatóvá tennéd a fürdőszobádat? Segítünk!

Ez a helyiség ugyanis egészen biztosan tele van cuccokkal, amik közül valószínűleg jópárat felcserélhetnél valami jobb, fenntarthatóbb alternatívával.

Nem kell végletekben gondolkoznod, nem a zero waste életmód, vagy kizárólag DIY szerek alkalmazása a cél, épp elég, ha kis lépésekben kezded megreformálni az élettereidet.

Nézzük milyen termékek találhatóak nálad a polcokon, amiket érdemes felülvizsgálnod.

tisztítószerek

Az általános fertőtlenítőtől kezdve a padlótisztítóig, mindenre külön terméket használsz? Így aztán a szekrény rogyásig van műanyag flakonokkal, amik önmagukban és sokszor tartalmukat tekintve is károsak lehetnek. Először is gondold át, hogy valóban szükséged van-e ennyi féle szerre, vagy vannak olyan összetevők, amik tökéletesen működnek többféle felületen is? Ezzel máris csökkentheted a háztartásodban előforduló műanyagok számát, de még jobb, ha olyan termékeket választasz, amik újrahasznosított műanyag csomagolást kaptak. Mivel a fertőtlenítés célja a különböző baktériumok gyors és hatékony elpusztítása, a legtöbb erre alkalmazott szer kemikáliákkal van tele. Szánj pár percet arra, hogy átolvasod az alapanyagokat és olyan termékeket választasz, amikben természetes, lebomló összetevőket találsz.

szépségápolás

Ha fejben végigjátszod a napi rutinod és megszámolod hány termék kerül a kezed ügyébe annak, érdekében, hogy ápoltan és ragyogóan tartsd magad, valószínűleg le fog esni az állad. Nyugi, nem kell lemondanod a kencéidről és a komfortzónádon túlmenni a természetességgel, csupán arra kell figyelned, hogy milyen termékeket választasz. Ismerkedj a szilárd samponokkal, természetes összetevőket tartalmazó krémekkel vagy a lebomló anyagú fogkefékkel.

smink

Egyre több márka kísérletezik natúr és vegán formulákkal, amikkel ugyanazt a tartósságot és minőséget érhetik el, mint amiket a vásárlók megszoktak a dekorkozmetikumoknál, viszont sokkal környezetkímélőbb összetevőkkel érik el a kívánt hatást.

