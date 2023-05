„Ne áltassátok magatok: a pasik nem szeretik a csúnya nőket!” Hogy lett ennyire népszerű a femcel-kultúra?

Bizonyára te is belefutottál már femcel-tartalomba, még ha nem is tudsz róla (annál is inkább, mert csak TikTokon több mint 600 millió megtekintésnél tartanak a femcel és az ehhez kapcsolódó femcelrights, femcelpride és femcelcore hasthtagekkel ellátott videók). A femceles posztok általában olyan lányokról és nőkről szólnak, akik rendetlen lakásban élnek, a kocsijuk zsúfolásig telt üres kávés poharakkal meg McDonalsd’s-os papírzacskókkal, néha napokig nem mosnak hajat, ismétlésre állítva hallgatják Lana Del Rey szomorú dalait, hónapok óta nem szexeltek és remegő hangon sóhajtanak, ha szép párokat látnak az utcán. Igen, mindez első hallásra akár egy nőgyűlölő és szingliket stigmatizáló, sztereotip ábrázolás is lehetne, csakhogy ezt a sértő képet maguk a femcelek alakították ki és jelenítik meg, miközben egyszerre sajnálják magukat és hibáztatják a társadalmat, amiért itt minden csak a szép embereknek jut. Posztjaik célja, hogy „őszintén” megmutassák, milyen a nem vonzó, kirekesztett, periférián élő magányos nők élete, és hevesen tiltakoznak a liberális feminizmus olyan szólamai ellen, mi szerint alkattól, súlytól és mérettől függetlenül minden nő egyformán szép. „Mondogathatjuk ezt magunknak, de a pasik nem szeretik a csúnya lányokat” – írta egy önmagát femcelnek tartó nő Redditen. Az egyik legnépszerűbb témába vágó TikTok-videóban pedig egy jóképű fiatal férfi azt bizonygatja, hogy számára nem akadály a mosatlan ágynemű és a személyes higiénia hiánya, ha kell, küzd is a femcel nők jogaiért. De mi ez az egész bizarr trend, és hogy lehet, hogy ennyire népszerű lett?

A horrorisztikus kezdetek

Minden a nőgyűlölő fehér középosztálybeli férfiakkal kezdődött (ahogy ez sok más történetnél is elmondható): nagyjából tíz évvel ezelőtt alakultak meg online az első úgynevezett incel-közösségek, amelyeknek tagjai olyan, önmagukat és egymást is rondának tekintő pasik voltak, akik úgy vélték, hogy vágyaik ellenére ők egyszerűen soha nem fognak tudni romantikus és szexuális kapcsolatokat kialakítani nőkkel (vagy ahogy ők mondják dehumanizáló kifejezéssel: femoidokkal, „nőstény droidokkal”), és ezért a társadalmat és magukat a nőket okolták. Úgy gondolták, hogy a világot az előnyös külsejű alfahímek (a Chadek) uralják akik elhappolják az összes bombázó nőt (a Stacyket), akik hatalmas szexuális étvággyal rendelkező, pénzéhes nők, általában nagymellűek és szőkék. Az incelek megkülönböztették még a béta, vagy más néven normie férfiakat, akik átlagos kinézetűek és nekik is van párkapcsolatuk (általában nem túl vonzó Becky-kkel, akik valójában Chadekre vágynak), és akkor még maradtak az abszolút reménytelen esetek, akik az előnytelen külsejük miatt cölibátusba kényszerültek (az incel szó az „involuntary celibate” rövidítése, aminek jelentése: önkéntelen cölibátusban élő). Az incelek internetes fórumain gyakoriak voltak az agresszív kinyilatkoztatások és politikai célokat is kitűztek: indítványozták például, hogy a társadalom az igazságosság nevében „ossza újra” a férfiaknak alanyi jogon járó nőket és szexmennyiséget. Bármilyen nevetségesen is hangzik mindez, a csoport kifejezetten veszélyes volt. Közös példaképük az az Elliot Rodger volt, aki 2014-ben posztolt egy videót YouTube-on arról, hogy minden nőn bosszút fog állni, aki valaha visszautasította őt, majd meggyilkolt hat embert és végül önmagával is végzett. Több önmagát incelként definiáló férfi követte a példáját (a legkirívóbb esetre Torontóban került sor, ahol egy közösségi tag ámokfutás során tíz embert ölt meg és 16-ot sebesített meg), azóta Amerikában terrorista csoportként tekintenek rájuk és a netes fórumaikat felszámolták.

Úgysem kellesz senkinek!-mozgalom

Az incelek extrém, ijesztő elméleteit és szóhasználatát aztán átvették olyan, önmagukat előnytelen külsejűnek tartó nők, akik saját elnevezésükkel is a nőgyűlölő elődeikre utaltak: ők az első femcelek. Először a Redditen találtak egymásra, de amióta onnan 2021-ben kiutasították őket gyűlöletbeszéd gyakorlása miatt, egyéb netes felületeken gyűlnek össze (a legtöbben a ThePinkPill és a Discord fórumain), hogy toxikus „támaszt” nyújtsanak egymásnak. Legtöbbjük szoros összefüggést lát az emberi jogi mozgalmak népszerűbbé válása, a modern társadalmak elérhetetlen szépségideálja és saját, szex- és párkapcsolatmentes élete között, de mivel a világot megváltoztathatatlannak tartják, és nem akarnak (fizikailag) ártani másoknak, a dühüket és elkeseredettségüket az incelekkel szemben nem kifelé, hanem önmaguk és egymás felé irányítják. Szomorú, hogy önmagukat és elsősorban a külsejüket tekintik felelősnek, és nem látják, hogy internalizált nőgyűlöletüket a társadalmi igazságtalanságok okozták, amelyek ellen küzdhetnének is. Az online közösség vigaszt nyújt számukra: ott senki nem próbálja meggyőzni őket arról, hogy szépek, hogy úgyis találnak valakit, akinek épp így tökéletesek, hiszen tudni vélik, hogy valójában minden pasi Taylor Swiftekre vágyik. „Velünk csak szánalomból vagy poénból fekszenek le” – magyarázza egy közösségi tag az egyik fórumban, utalva arra, hogy a femceleknek nem elég ez a fajta megalázó szex, olyan partnerrel érik csak be, aki tiszteli őket. De hozzáteszi: ez irreális elvárás, ugyanis a férfiak mindig is többre fogják tartani a tökéletesebb külsejű nőket. Két utat látnak önmaguk előtt: az egyik maga a cölibátus és a femcel-közösség, ahol a névtelenség homályába burkolózva, gátlások nélkül fejezhetik ki keserűségüket, bizonytalanságukat, csalódottságukat a jobbára terméketlen beszélgetések során. Bár a femcel-közösségekbe épp a kirekesztettek gyűlnek össze, ők maguk is kirekesztőek, hiszen leegyszerűsített világszemléletükbe („a nők ilyenek, a férfiak meg olyanok”) nem férnek bele a nem heteroszexuális felállások és nem cisznemű identitások. A másik lehetséges út előttük, hogy megpróbálnak „jó nővé” válni, azaz a külsejük megváltoztatására koncentrálnak, bármennyire is gyűlölik a társadalom szépségközpontúságát – radikális jövőképük, társadalmi missziójuk tehát nincs.

Amikor a cölibátus szexi lesz

A közösségi oldalakon aztán, ahogy az már csak lenni szokott, a femcel-kultúra egészen meglepő változáson ment keresztül. A femcel szó a „depressziós” és a „most épp nem randizom” szinonimája lett; Instán kifejezetten dögös lányok posztolnak magukról ál-előnytelen fotókat femcel-hashtaggel; TikTokon pedig nagyon népszerűek lettek a furcsa, fél-ironikus, szexnegatív femcel-posztok. Tulajdonképpen ennek a TikTok-hullámnak köszönheti a világ, hogy óriási ismertségre tett szert az egyébként (lássuk be) nem túl vonzó és fenntartható szemlélet: teljes esztétika épült ki a femcel köré, élő és fiktív kulturális ikonokkal (közéjük tartoznak a tiktokerek által menő „manipulatív lányoknak” nevezett Lana del Rey, Mitski, Courtney Love; az Öngyilkos szüzek főszereplői és Natalie Portman karaktere a Fekete hattyúból), saját lejátszási listákkal (igen, a femcel-trend a Spotify-on is tarol), és sosem volt ilyen menő a koszos hálószoba, a több napos fehérnemű és a rózsafüzér. Senki nem vádolhatja stílustalansággal a femcelt újraértelmező Z-generációs stylistokat, akik a fotóikon és videóikon gazdagon használják a cölibátusra utaló, színpompás katolikus ikonográfiát, amihez remekül passzol a titokban, vécén elszívott cigaretta és bármi, amit Kristen Stewart valaha viselt. A modern femcel egyenesen ünnepli a rendszeresen szexuális életet nem élő, „csúnya” lányokat, és azt üzeni büszkén: bocs, de aki túl jól néz ki, nem tartozhat közénk! A mémekben keveredik a femcel, a szomorú-lány Tumblr-trend, sőt visszaköszönnek az emo és a goth kultúra vizuális és szöveges poénjai is, Fione Apple és MARINA dalainak aláfestésével. Meglepő látni, hogy a közösségi média hogyan képes felkarolni és ironikus gesztussal a populáris internetes kultúra fősodrába emelni még egy ilyen kifejezetten toxikus irányzatot is, kifejezve irányába egyfajta empátiát, ugyanakkor utat nyitva egy lehetséges könnyedebb, élhetőbb megoldás felé, aminek önkéntelenül is része az inkluzív, test- és szexpozitív attitűd. Bár naivitás lenne azt hinni, hogy az újraértelmezés megszűnteti az online femcel-kultúra problematikus gyökereit: a trendek rettentő gyorsan változnak a neten, és a poénokba csomagolt femcel-ideológia bármikor előtoppanhat a maga nihilista és embergyűlölő nyersességében. Csak reménykedhetünk, hogy addigra jön néhány más domináns trend, elsodorva a femcelt a feedekből, így nem lesz hatással tömegekre.

