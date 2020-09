Fordulatos, elgondolkodtató, és mégis romantikus: a következő magyar film, amit neked is látnod kell

Íme egy film, amiben központi szerepet kap a szerelem, de mégsem az a sokadjára látott romantikus történet lett belőle. Ahol egészen a legvégéig nem tudjuk eldönteni, hogy a főszereplő csak beképzelte magának azt a bizonyos randevút, vagy valami egészen más van a háttérben?

Vizy Márta tehetséges idegsebész, fényes karriert épített fel magának New Jersey-ben, mégis, a szerelemért képes mindent maga mögött hagyni. Megismerkedett ugyanis egy magyar orvossal egy konferencián, a romantikus együttlét után pedig megegyeztek abban, hogy telefonszámcsere nélkül, jó pár héttel később a Szabadság-hídnál találkoznak. Márta ott várakozik, izgatottan, de János nem jön el. A kétségbeesés eluralkodik rajta, és képes elszaladni (szó szerint) a férfi munkahelyére, mert nem tudja elfogadni, hogy ennyi utazás után mégsem találkozhat vele. Azonban Jánosnak fogalma sincs arról, ki áll vele szemben, mert állítása szerint most látja életében először Mártát.

Adott a kérdés: vajon Mártát csak a képzelete csapta be? Lehet, hogy annyira vágyott a szerelemre, hogy elhitette magával ezt az egészet? Hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet?

Márta akár haza is mehetne, folytathatná az életét, de nem hagyja nyugodni a dolog. Megszállottan szerelmes lett Jánosba, az egész élete körülötte kezd forogni: a neten minden infót kiderít róla, jelentkezik a kórházba munkatársnak, és még attól sem riad vissza, hogy kövesse a férfit munka után.

Ez alapján azt is gondolhatnád, hogy valóban csak egy őrült nőről van szó, de szerencsére ennél sokkal intelligensebb lett a film. Márta ugyanis izgalmas karakter, okos, határozott, profi a szakmájában, kívülről távolságtartó, ám valójában nagyon is érzékeny személy, aki nem vágyik másra, mint hogy végre szeressék. A néző képes vele azonosulni, Stork Natasa pedig tökéletes választás volt a karakter megformálására. Elvégre nem egyszerű megteremteni egy karaktert, akiben ott van némi furcsaság és megszállottság, de közben mégis együtt tudunk érezni vele, és megértjük a viselkedését. A film a színésznő alakításának is köszönhetően képes elejétől a végéig megőrizni ezt a ködösen romantikus, néhol szürke, máskor színes atmoszférát, amiben folyamatosan szurkolunk neki.

Kimondottan jó volt, hogy nem egy újabb amerikai sztorit látunk, ahol a főszereplő menő New York-i lakásban él, és egy csillivilli kórházban dolgozik. Visszaköszön benne minden, amit a budapesti (és nem csak budapesti) lakók jól ismernek: hogy milyen albérletet keresni (kéthavi kaució és a "kisállat nem jöhet"), a tömegközlekedés egy fárasztó esti napon, vagy milyen végig tekinteni a kórházban kígyózó sorokon. Hozzátesz a filmhez, és közelebb hozza a történetet a nézőhöz az, hogy ismerjük a helyszíneket, találkoztunk már hasonló emberekkel, és emiatt elhisszük, hogy ez akár tényleg meg is történhet itt a fővárosban.

Spoilerezni nem fogunk, de reméljük, hogy meghoztuk a kedved az ajánlóval. Ha kíváncsi vagy, mi az igazság Márta és János (létező vagy nem létező) randijával és szerelmi helyzetével kapcsolatban, szeptember 24-től irány a mozi!

