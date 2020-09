Szoptatás a buszmegállóban és más mulatságos rajzok az anyaságról

Jade Nordahl, két kisgyerek anyukája és egy kutya gazdája ceruzát ragadott, hogy rajzokban meséljen a szülők gyönyörűségesen gyötrelmes mindennapjairól.

Folyton karikás szemű anyukák és szörppel lepecsételt ingben értekezletre menő apukák: ugye ismerős? A kínban az a legjobb, hogy nevethetünk rajta, és Jade ezt az élményt kínálja: vele együtt saját magunkon is nevetünk.

Mint a Bored Pandának elmesélte, Jade az első gyereke 6 hónapos korában kezdett rajzolni, amikor felfedezte, hogy alkotás közben a frusztrációját képes nevetésbe fordítani.

A norvég anyuka kicsit később elkezdte felpakolni a rajzait az Instagramra, ahol rengeteg pozitív visszajelzést kapott amiatt, hogy a családi életnek nemcsak a glossy oldalát mutatja meg, hanem a hardcore valóságot is. Az emberek hálásak voltak ezért.

Mint mondja, még a legfrusztrálóbb szituációban is próbálja a dolog humoros oldalát megfogni - ami aztán segít a rajz elkészítésénél is. És Jade persze azt is megfogalmazza, hogy miközben a családi élet kimerítő és zsúfolt, nap mint nap öröm és büszkeség tölti el a szívét a gyerekei miatt.

A rajzolónak ab.bel néven csaknem 50 ezer követője van az Instagramon, a képekből pedig nemrég egy könyvet is kiadtak.

Mutatunk néhány rajzot a kedvenceink közül:

1. Cicivillantás a buszmegállóban

2. Ahová a király is gyalog jár... de ő legalább egyedül (Ugye ti is látjátok anyu lábán a borostákat?)

3. Játszótérről jöttem, mesterségem címere: a homok

4. Szúrd ki, melyikük anyuka!

5. Nem, ez egyáltalán nem csoki!

Mi a különbség?

