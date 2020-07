Imádjuk a cicákat, és imádjuk Disney rajzfilmjeit is, ezért amikor a kettő ötvözi egymást, a végeredmény nem lehet más, csak hatalmas siker! Nem véletlen, hogy olyan sok macska feltűnik ezekben a mesékben, kezdve a házi cicáktól egészen az oroszlánokig, hiszen rengeteg izgalmas lehetőséget tartogatnak magukban.

Ezért most ebben a tesztben nem a hercegnők és nem is a hercegek kapják a főszerepet, hanem azok a négylábú karakterek, akik már cuki külsejükkel elrabolták a szívünket! De vajon emlékszel-e arra, hogy hívták őket a Disney-rajzfilmekben? Most kiderül!





Kattints a tesztre, válaszold meg a kérdéseket, és oszd meg velünk Facebookon, hány pontot sikerült szerezned!

A galériában mutatunk pár cicát, akik a való életben is tudják, hogyan lopják el a reflektorfényt!

