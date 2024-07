A filmtörténet 15 felejthetetlen párosa

Fájó pont a mozizás során, amikor két zseniális színész között annyira nincs meg a kémia, hogy még egy szuper történettel rendelkező film átéléséből is kizökkentenek. Szerencsére akadnak ellenpéldák szép számmal, úgyhogy ideje felidézni a legjobb filmes duókat.

Bud Spencer és Terence Hill elválaszthatatlan párosa szent és sérthetetlen, a közöttük kialakult kohézió fenomenálisra sikerült, ezzel ki is bérelhetnék maguknak az első helyet. Őket túlszárnyalni nehéz lenne, pedig ott van Han Solo és Chewbacca is a kedvencek között, de most azokat a filmeket választottuk ki, amikben tényleg csak két karakter volt fókuszban.

Kattints galériánkra, mutatjuk a 10 legjobb filmes párost, akit a vásznon láthattunk!

Az InStyle MEN írása.